При Мінекономіки планують створити Офіс із розвитку індустріальних парків — Finance.ua

При Мінекономіки планують створити Офіс із розвитку індустріальних парків Вчора 15:37

При Мінекономіки планують створити Офіс із розвитку індустріальних парків

При Міністерстві економіки України планується створити Офіс із розвитку індустріальних парків (ІП), повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

«Ми плануємо створити Офіс з розвитку індустріальних парків при Мінекономіки України і розпочинаємо з формування Проєктної команди за підтримки Програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України“. Розвиток індустріальних парків в Україні - це насамперед про наповнення їх виробництвами українських та зарубіжних інвесторів, на чому фокусується міністерство за лідерства Юлії Свириденко», — написав Кузьо у Facebook.

За його словами, буде залучено найкращих експертів, які допоможуть моніторити й аналізувати діяльність ІП, використовувати найкращий світовий досвід, налагоджувати міжнародні партнерства та системно працювати з місцевими стейкхолдерами: виробниками, девелоперами, керуючими компаніями, громадами.

«Наразі відкрито call для відбору експертів, який триватиме до 17 грудня», — зазначив заступник міністра.

Серед завдань перед Офісом розвитку ІП наступного року, за інформацією Кузьо, — сприяння вдосконаленню нормативно-правового поля з метою зробити індустріальні парки максимально ефективним механізмом розвитку переробної промисловості в Україні.

«У фокусі уваги будуть і спеціальні умови для індустріальних парків за кредитними програмами, і страхування воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство, і прозора реалізація положень законодавства про індустріальні парки в частині держпідтримки», — написав він.

Крім того, передбачається зміцнення співпраці з Агенціями регіонального розвитку, ОДА/ОВА та органами місцевого самоврядування для формування кращого бізнес-клімату для інвесторів, а також спільно з комітетом економічного розвитку Верховної Ради усунення бар'єрів і створення додаткових стимулів для тих, хто готовий вкладати кошти у виробничі проєкти.

«Адже інвестиції, робочі місця, експорт і податки для України — наші головні KPI», — резюмував Кузьо.

Раніше заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський написав, що в Україні триває «бум» створення та реанімації індустріальних парків.

«Формально це ще нічого не значить, бо головне, скільки заводів буде побудовано та який обсяг інвестицій залучено. Але в майбутньому критична кількість індустріальних парків призведе до загострення конкуренції громад за інвестиції. Найбільш прогресивні керівники громад вже повертаються з-за кордону з попередніми домовленостями з інвесторами, які мають досвід розвитку ІП у своїх країнах», — написав він.

Як повідомлялося, наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено 70 об'єктів. У держбюджеті-2024 вперше закладено 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків.

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