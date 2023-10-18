Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк — Finance.ua
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Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк

Казна та Політика
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Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
Майже €120 млн інвестицій і 1400 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
Кабмін вніс до Реєстру індустріальних (промислових) парків майданчик «Hempy UA» у Рівненській області. На ньому працюватимуть підприємства переробної промисловості.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що 13 жовтня 2023 року було ухвалено рішення про включення до Реєстру індустріального парку «Hempy UA», ініціатором створення якого є Привільненська сільська рада Рівненської області.
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Відповідно до концепції роботи індустріального парку на площі майже 43 га буде створено декілька нових підприємств, які працюватимуть у галузях переробки промислових аграрних культур для виробництва продукції текстильної, легкої, а також харчової промисловості.
Додатково планується розпочати виробництво будівельних та меблевих матеріалів, біо-пластику та енергетичної сировини.
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Очікується, що інвестиції в будівництво парку, залучені керуючою компанією, в цілому складуть близько 119 млн євро. А першу продукцію підприємства почнуть випускати вже в 2027 році. Загалом передбачається створення близько 1400 робочих місць.
Нагадаємо, на засіданні 10 жовтня 2023 року Уряд вніс до Реєстру парк «Сигнівка» у Львові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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