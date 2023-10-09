Уряд зареєстрував нові індустріальні парки — Finance.ua

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Уряд зареєстрував нові індустріальні парки

Казна та Політика
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Уряд зареєстрував нові індустріальні парки
Уряд зареєстрував нові індустріальні парки
Кабмін включив до реєстру індустріальних парків ще два нових майданчики, очікується, що на їхній базі буде створено близько 2 тис. робочих місць.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Включили до Реєстру індустріальних парків два нових майданчики. Очікується, що завдяки їх роботі буде створено близько 2 тисяч нових робочих місць», — зазначив Шмигаль.
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Премʼєр також додав, що на наступний рік планується виділити 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків.
У Мінекономіки повідомили, що два нові індустріальні парки розташовані на Дніпропетровщині - «ЕкоСтіл» та Івано-Франківщині «ІСКРА».
Індустріальний парк «ЕкоСтіл» працюватиме на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області та буде спеціалізуватися на виробництві продукції металургійного комплексу, металообробці, переробці відходів металургійного виробництва, будматеріалах, логістиці тощо.
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«Серед напрямків роботи індустріального парку „ІСКРА“, створення якого ініційоване Підгайчиківською сільрадою (Коломийський район Івано-Франківської області), виробництво харчових продуктів, текстильне виробництво, оброблення деревини тощо», — повідомили в міністерстві.
Крім того, на території парку «ІСКРА» зможуть працювати підприємства, які виготовляють вироби з деревини та корку, меблі, металеві вироби, машини та устаткування.
Загалом до реєстру індустріальних парків вже включено 67 парків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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