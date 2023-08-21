У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку — Finance.ua

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У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку

Казна та Політика
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У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку
У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку
У Вінниці почали будівництво індустріального парку Volia Agri-Food Park Vinnytsia, спеціалізація якого — виробництво проміжної та кінцевої продукції харчової промисловості, надання спеціалізованих послуг, проведення досліджень та розробок в агрохарчовій сфері.
За словами інвестора, Volia Agri-Food Park Vinnytsia стане ядром майбутньої екосистеми харчової долини Volia в країні.
Очікуваний розмір капіталовкладень на момент завершення реалізації проєкту сягне близько 3 млрд грн. Реалізація такого масштабного проєкту сприятиме продовольчій безпеці не лише в Україні, а й у Європі та за її межами.
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Volia Agri-Food Park Vinnytsia розбудовується на площі 35,7 га з урахуванням принципів сталого розвитку, відповідно до рекомендацій UNIDO.
Перша черга будівництва агрохарчового парку включатиме розвиток інженерних мереж, доріг та благоустрою на території парку, побудову бізнес-центра для резидентів, Light Industry Box для розміщення виробництва малих харчових підприємств, логістичний центр.
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Інфраструктура та сервісні можливості Volia Agri-Food Park Vinnytsia створять сприятливе середовище для усього ланцюжка створення цінності резидентів — від ідеї до продажу готового продукту, включаючи:
  • дослідження та інновації;
  • розробку рецептур та створення нових продуктів;
  • тестування та вдосконалення продукту;
  • серійне виробництво;
  • складську та транспортну логістику;
  • сертифікацію продукції;
  • організацію продажів та розвиток експортного потенціалу.
«Наразі у Вінниці є вже чотири індустріальних парки і важливо, що вони не конкурують між собою, а доповнюють один одного. У новому Volia Agri-Food Park Vinnytsia будуть створені робочі місця для близько 2 тисяч працівників. А загалом по всім Індустріальним паркам нашої громади — понад 5 тисяч новостворених робочих місць. Ключове наше завдання — це створення умов, куди зможуть повернутися українці з-за кордону та працювати на економіку України», — коментує початок будівництва заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний.
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Активне сприяння інвестиціям у галузь харчової переробки та створенню харчової продукції з високою доданою вартістю має забезпечити зростання валового регіонального продукту, створення нових робочих місць, збільшити податкові надходження до вінницької громади, а також підвищити конкурентоспроможність харчової продукції українських підприємств на зовнішніх ринках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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