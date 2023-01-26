На Чернігівщині створять індустріальний парк на 3 тисячі робочих місць — Finance.ua

На Чернігівщині створять індустріальний парк на 3 тисячі робочих місць Сьогодні 11:18 — Казна та Політика

На Чернігівщині створять індустріальний парк на 3 тисячі робочих місць, Фото: Getty images (ілюстративне)

Кабінет Міністрів включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще один майданчик — «Менський». Як повідомляють у Міністерстві економіки, таке рішення було ухвалено на засіданні 24 січня.

Новий індустріальний парк знаходиться біля міста Мена Чернігівської області. Як зазначив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, ініціатором його створення якого є місцева міська рада.

Відповідно до концепції індустріального парку, на площі 68,6 га буде створено до 3 тисяч робочих місць. Передбачено створення промислових підприємств та логістичних об’єктів.

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Як прокоментував «Суспільному» секретар Менської міськради Юрій Стальниченко, концепція промпарку розроблялася ще до російського військового вторгнення в лютому 2022 року, а затверджувалася й подавалася вже під час нього.

«Тому деякі плюси, які на мирний час були плюсами, зараз такими не є. Наприклад, якщо раніше однією з переваг була близькість до кордону, то наразі ми оформили трошки по-іншому переваги-ризики. А також у зв’язку зі змінами в законодавстві треба було урахувати певний відсоток збитків», — зазначив він.

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За його словами, акцент зроблено на переробну промисловість, адже повномасштабне вторгнення показало, що для аграрного регіону переробка сільгоспродукції має велике значення. Серед інших напрямків, як вказав Стальниченко, є також оброблення деревини та виробів з деревини, науково-технічна діяльність тощо.

Він зазначив, що роботи з пошуку інвесторів почнуться вже у 2023 році. Наразі є вже дві китайські компанії, які зацікавилися цим проєктом. Орієнтовна сума інвестицій становить 1-1,5 мільйона доларів на один гектар парку.

«Зараз, коли вже готова концепція, є можливість запускати процедуру вибору компанії-управителя, яка потім вже буде шукати кінцевого інвестора, або безпосередньо самі шукатимемо інвестора. Хоч ще йде активна фаза війни, однак цей процес можна вже розпочинати», — додав секретар міськради.

Крім коштів інвесторів, планується залучати й державні кошти, зокрема за держпрограмою, яка допомагає будувати об’єкти інфраструктури для індустріальних парків.

«Якщо, наприклад, парку треба очисні споруди, це також важливе питання й для міста, бо у нас в місті немає очисних споруд, то це можна робити зараз в комплексі. І, якщо навіть не буде інвестора, але ми знаємо, що такий об’єкт інвестору буде важливий, то ми можемо зараз долучати й державні програми, і розбудовувати інфраструктуру майбутнього індустріального парку з врахуванням цих об’єктів», — вказав посадовець.

Планується, що за час роботи промпарку у період з 2023 по 2030 роки вдасться зібрати орієнтовно 4,81 мільярда гривень податків до бюджетів всіх рівнів. Загалом же термін, на який передбачено створення промпарку, становить 30 років.

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