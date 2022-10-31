Кабмін обмежив допомогу на облаштування індустріальних парків — Finance.ua
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Кабмін обмежив допомогу на облаштування індустріальних парків

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України обмежив можливу допомогу на облаштування індустріальних парків та роботу в них сумою 45-60 млн грн на заявника.
Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки, передає Інтерфакс-Україна.
У Мінекономіки нагадали, що зараз до реєстру індустріальних парків включені 57 промислових майданчиків. Постанови ухвалені для реалізації оновленого закону «Про індустріальні парки» та передбачені ним пільги.
Передбачається, що загальна сума коштів, що виділяються з держбюджету для облаштування індустріальних парків та забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, не може перевищувати 60 млн грн та 80% кошторисної вартості проекту.
Що стосується компенсації відсоткової ставки за кредитами на облаштування або провадження господарської діяльності в межах індустріальних парків, то вона надаватиметься на строк до трьох років і не раніше 2022 року.
Не перевищуватиме 60 млн грн — для керівної компанії та ініціатора створення — суб’єкта господарювання; 45 млн грн — для учасника.
Звернення заявників з обох питань розглядатиметься створеною Мінекономіки постійною міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків.
На підставі її рекомендацій Мінекономіки ухвалюватиме рішення про надання коштів або відмову в їх наданні та розміщуватиме на своєму веб-сайті інформацію про обсяги надання коштів із відображенням їх розміру в розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено в наданні коштів у поточному році, та підстави відмови.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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