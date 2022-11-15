Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні — Finance.ua
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Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні

Фінтех і Картки
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В Україні запрацюють іще два індустріальні парки.
Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Вони з’являться у Львівській і Тернопільській областях.
За словами Шмигаля, на Львівщині запрацює «Еко-смарт парк Галіт». Тут на площі 19 гектарів буде створено понад тисячу робочих місць у сфері переробної промисловості.
На Тернопільщині створять Західноукраїнський промисловий хаб. Тут також буде понад тисяча нових робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості.
Нагадаємо, влітку уряд ухвалив рішення створити два індустріальні парки на Буковині.
У червні Верховна Рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків в Україні. На думку ініціатора відповідних законопроєктів Дмитра Кисилевського, такі парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни і прискорять відновлення економіки.
За матеріалами:
lb.ua
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