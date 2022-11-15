Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні — Finance.ua

Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні Сьогодні 09:24 — Фінтех і Картки

В Україні запрацюють іще два індустріальні парки.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Вони з’являться у Львівській і Тернопільській областях.

За словами Шмигаля, на Львівщині запрацює «Еко-смарт парк Галіт». Тут на площі 19 гектарів буде створено понад тисячу робочих місць у сфері переробної промисловості.

На Тернопільщині створять Західноукраїнський промисловий хаб. Тут також буде понад тисяча нових робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості.

Нагадаємо, влітку уряд ухвалив рішення створити два індустріальні парки на Буковині.

У червні Верховна Рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків в Україні. На думку ініціатора відповідних законопроєктів Дмитра Кисилевського, такі парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни і прискорять відновлення економіки.

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