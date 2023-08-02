16,5 га та 745 робочих місць. В Україні з’явився новий індустріальний парк — Finance.ua

16,5 га та 745 робочих місць. В Україні з’явився новий індустріальний парк Сьогодні 14:31 — Казна та Політика

16,5 га та 745 робочих місць. В Україні з’явився новий індустріальний парк

До Реєстру індустріальних парків включили ще один — «Френдлі Віндтехноложі». Він розташований на території Перечина Ужгородського району Закарпатської області. Відповідне рішення ухвалив Кабмін 1 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Площа індустріального парку складає 16,5 га. Загальна кількість таких промислових майданчиків сягнула 65.

«Створення нових індустріальних парків спрямовано на розвиток переробної промисловості, підтримку українського експорту, створення нових робочих місць та наповнення місцевих бюджетів», — прокоментувала рішення уряду перший віце-прем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, новий індустріальний парк створить 745 нових робочих місць у переробній промисловості, а також професійно-науковій та технічній діяльності. Переважно місцеві підприємства займатимуться машинобудуванням та металообробкою.

У лютому 2023 року Кабмін затвердив стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року, які мають стати драйверами економічного зростання України.

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