735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк — Finance.ua

735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк

Кабінет Міністрів вніс індустріальний парк «Універсал Індастрі» до реєстру індустріальних парків. Він розташований на території смт Рокитне Білоцерківського району Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Розмір інвестицій

Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають скласти близько 735 млн грн.

Відповідно до концепції індустріального парку на площі 13,3 га буде створено близько 650 робочих місць у переробній промисловості.

Що там вироблятимуть

Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин і устаткування, харчових продуктів та іншої продукції.

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Також передбачається, що на території нового індустріального парку буде вестись науково-технічна діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

Нагадаємо, «Універсал Індастрі» став другим парком, включеним до реєстру індустріальних (промислових) парків цього року та 75-м у цьому переліку.

Довідка Finance.ua:

індустріальний/промисловий парк — це територія для промислового розвитку в 15 га та більше, виділена при плануванні міста, яка надається для здійснення господарської діяльності;

— це територія для промислового розвитку в 15 га та більше, виділена при плануванні міста, яка надається для здійснення господарської діяльності; держава надає низку привілеїв, таких як звільнення від ввізного мита для нового устаткування, звільнення від податку на нерухомість та ін.;

під час війни індустріальні парки, завдяки своїм економічним і географічним перевагам, можуть сприяти відновленню економіки України. Вони розташовані на території, що відносно захищена від небезпек та недалеко від кордонів Європейського Союзу, що відкриває можливості для економічного зростання країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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