На Хмельниччині планують створити ще 4 індустріальні парки — Finance.ua

На Хмельниччині планують створити ще 4 індустріальні парки
Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради провів виїзну нараду щодо створення та функціонування індустріальних парків на Хмельниччині.
Про це повідомила пресслужба комітету.
За словами голови робочої групи з питань розвитку індустріальних парків, заступника голови комітету Дмитра Кисилевського, Хмельницька область має чотири індустріальні парки (ІП).
- ІП «Хмельницький». Площа 90,9 га. Перебуває на стадії будівництва. Триває реконструкція підʼїзної дороги, побудовано газопровід середнього тиску. Підготовлено ПКД для будівництва енергетичної інфраструктури та водовідведення.
- ІП «Вуглецево-нейтральний еко-агро-хаб «Поділля-Городок». Ініціатором створення парку є компанія «Епіцентр». За три роки нею заплановано побудувати біоетанольний, олійно-екстракційний комбікормовий заводи, сонячну та біогазову електростанцію, а також ТЕЦ.
- ІП «Красилів Технопорт». Площа 10,1 га. Ініціатором створення парку є Красилівський машинобудівний завод. Є діюча енергетична, транспортна інфраструктура та водовідведення. Тривають переговори з українськими та турецькими інвесторами.
- ІП «Славута». Площа 50 га. Збудовано підʼїзну дорогу та підведено енергетичну інфраструктуру, розроблено ПКД для водовідведення. Є 1 резидент: завод з виробництва бетонних конструкцій.
«Наразі у Хмельницькій області готуються створити індустріальні парки ще у чотирьох громадах: у Волочиській, Кам’янець-Подільській, Старокостянтинівській та Шепетівській», — зазначив Кисилевський.
За його словами, фактично індустріальні парки Хмельниччини ще на початковій стадії розвитку, але мають досить непогані перспективи. За сприяння місцевої влади зайти в хмельницькі ІП готуються потужні інвестори. Всі чотири зареєстрованих ІП готують заявки на отримання державного співфінансування будівництва інфраструктури. У державному бюджеті на 2024 рік на це заплановано 1 млрд грн.
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