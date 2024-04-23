На Хмельниччині планують створити ще 4 індустріальні парки — Finance.ua

На Хмельниччині планують створити ще 4 індустріальні парки Сьогодні 19:44 — Фондовий ринок

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради провів виїзну нараду щодо створення та функціонування індустріальних парків на Хмельниччині.

Про це повідомила пресслужба комітету.

За словами голови робочої групи з питань розвитку індустріальних парків, заступника голови комітету Дмитра Кисилевського, Хмельницька область має чотири індустріальні парки (ІП).

ІП «Хмельницький». Площа 90,9 га. Перебуває на стадії будівництва. Триває реконструкція підʼїзної дороги, побудовано газопровід середнього тиску. Підготовлено ПКД для будівництва енергетичної інфраструктури та водовідведення.

ІП «Вуглецево-нейтральний еко-агро-хаб «Поділля-Городок». Ініціатором створення парку є компанія «Епіцентр». За три роки нею заплановано побудувати біоетанольний, олійно-екстракційний комбікормовий заводи, сонячну та біогазову електростанцію, а також ТЕЦ.

ІП «Красилів Технопорт». Площа 10,1 га. Ініціатором створення парку є Красилівський машинобудівний завод. Є діюча енергетична, транспортна інфраструктура та водовідведення. Тривають переговори з українськими та турецькими інвесторами.

ІП «Славута». Площа 50 га. Збудовано підʼїзну дорогу та підведено енергетичну інфраструктуру, розроблено ПКД для водовідведення. Є 1 резидент: завод з виробництва бетонних конструкцій.

«Наразі у Хмельницькій області готуються створити індустріальні парки ще у чотирьох громадах: у Волочиській, Кам’янець-Подільській, Старокостянтинівській та Шепетівській», — зазначив Кисилевський.

За його словами, фактично індустріальні парки Хмельниччини ще на початковій стадії розвитку, але мають досить непогані перспективи. За сприяння місцевої влади зайти в хмельницькі ІП готуються потужні інвестори. Всі чотири зареєстрованих ІП готують заявки на отримання державного співфінансування будівництва інфраструктури. У державному бюджеті на 2024 рік на це заплановано 1 млрд грн.

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