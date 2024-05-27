В НБУ розповіли, що буде з цінами — Finance.ua

В НБУ розповіли, що буде з цінами Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

В НБУ розповіли, що буде з цінами

залишається доволі низькою. Інфляція на початку року знижувалася швидше, ніж прогнозував НБУ. Зокрема, в березні зростання споживчих цін сповільнилося до 3,2% у річному вимірі. У квітні інфляція зберіглася на цьому ж рівні. Отже, попри війну, інфляція

Про це йдеться в звіті НБУ.

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Низька інфляція значною мірою пов’язана з ефектами від високих минулорічних врожаїв. Так, врожаї зернових та овочів у розрахунку на одну особу минулого року були найвищими в українській історії завдяки надсприятливим погодним умовам . Це відповідно вплинуло й на ціни продовольчих товарів. Наприклад, сирі продукти харчування, зокрема борошно, крупи, соняшникова олія та цукор, низка овочів борщового набору були дешевшими, ніж рік тому.

Низькій інфляції також посприяла тепла погода взимку. Завдяки цьому теплична продукція, наприклад огірки та помідори, продавалися за нижчими цінами, ніж минулого року. Крім того, внаслідок блокади на польському кордоні деякі виробники продавали більше продукції на внутрішньому ринку, що теж зменшувало тиск на ціни.

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Що стримувало інфляцію

Водночас серед вагомих чинників, які стримували інфляцію, залишалися й заходи уряду та НБУ. Зберігається, зокрема, мораторій уряду на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Зі свого боку НБУ підтримує контрольовану ситуацію на валютному ринку, що обмежує зростання цін на широкий асортимент товарів з імпортною складовою.

Прогнози

За прогнозом НБУ, інфляція помірно пришвидшиться в наступні місяці та за підсумками року незначно перевищуватиме 8%. Це передусім спричинить вичерпання ефекту високих минулорічних врожаїв та, ймовірно, дещо нижчі врожаї нового сезону після минулорічних рекордів. Крім того, зберігатиметься негативний вплив війни на витрати бізнесу.

Довідка Finance.ua:

за повідомленням Фонду гарантування вкладів, станом на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.В гривні - 57,9 млн вкладів на 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.

Станом на кінець квітня українці придбали облігацій внутрішньої державної позики на понад 60 млрд грн, що втричі більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про збереження довіри до гривні. Про це в ефірі каналу «Ми — Україна» повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.



Нагадаємо, за даними Депозитарію НБУ, упродовж чотирьох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 102 876,7 млн грн, 763,6 млн дол. США та 557,2 млн євро.



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