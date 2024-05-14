У квітні фундаментальний інфляційний тиск незначно посилився, — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У квітні фундаментальний інфляційний тиск незначно посилився, — НБУ

Казна та Політика
1
У квітні фундаментальний інфляційний тиск незначно посилився, — НБУ
У квітні фундаментальний інфляційний тиск незначно посилився, — НБУ
Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2024 року (3,6% р/р).
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Читайте також
Відхилення від прогнозу й надалі забезпечувала динаміка мало прогнозованих чинників тимчасового характеру, передусім стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування.
Це пов’язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів.
Натомість фундаментальний інфляційний тиск, на який має найбільший вплив монетарна політика, зберігався.
Базова інфляція в квітні зросла до 4,4% р/р, що загалом відповідало прогнозу НБУ.
Читайте також
З одного боку, вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів та поліпшення інфляційних очікувань стримували фундаментальний інфляційний тиск.
З іншого, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та здорожчання імпорту через блокаду західних кордонів тиснули на споживчі ціни в бік підвищення.
У квітні зниження інфляції в річному вимірі призупинилося, а фундаментальний інфляційний тиск — очікувано незначно посилився.
Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції.
Читайте також
Водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення.
Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років.

👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.