У квітні фундаментальний інфляційний тиск незначно посилився, — НБУ Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

У квітні фундаментальний інфляційний тиск незначно посилився, — НБУ

Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2024 року (3,6% р/р).

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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Відхилення від прогнозу й надалі забезпечувала динаміка мало прогнозованих чинників тимчасового характеру, передусім стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування.

Це пов’язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів.

Натомість фундаментальний інфляційний тиск, на який має найбільший вплив монетарна політика, зберігався.

Базова інфляція в квітні зросла до 4,4% р/р, що загалом відповідало прогнозу НБУ.

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З одного боку, вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів та поліпшення інфляційних очікувань стримували фундаментальний інфляційний тиск.

З іншого, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та здорожчання імпорту через блокаду західних кордонів тиснули на споживчі ціни в бік підвищення.

У квітні зниження інфляції в річному вимірі призупинилося, а фундаментальний інфляційний тиск — очікувано незначно посилився.

Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції.

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Водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення.

Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років.

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