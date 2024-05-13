Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів — Finance.ua

Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів Сьогодні 10:00 — Валюта

Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів

Курс долара минулого тижня знову виріс і повернувся до максимумів. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку був вищим.

Про це повідомляє НБУ

НБУ протягом тижня 6−9 травня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 533,41 млн доларів. Це на 5% більше, ніж тижнем раніше (507,76 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 8,9 млрд доларів. Ці витрати були компенсовані за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року становила 11,8 млрд доларів.

У 2024 році середній офіційний курс гривнідо долара склав 38,47 грн/дол. З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%, що відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші чотири місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у бюджет-2024 (девальвація приблизно на 10%, середній курс 40,7 грн/долар)», — написав він.

Довідка Finance.ua:

Голова НБУ анонсував наступний пакет скасування валютних обмежень. Національний банк України після скасування валютних обмежень для бізнесу готує наступні пакети валютної лібералізації. Але жодних термінів для цього не встановлює.

Станом на кінець квітня українці придбали облігацій внутрішньої державної позики на понад 60 млрд грн, що втричі більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про збереження довіри до гривні.



Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року залишилося на рівні 3,2%. Це мінімальне значеннярічної інфляції із жовтня 2020 року (2,6%). Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).



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