Голова НБУ анонсував наступний пакет скасування валютних обмежень — Finance.ua

Голова НБУ анонсував наступний пакет скасування валютних обмежень Сьогодні 11:01 — Валюта

Голова НБУ анонсував наступний пакет скасування валютних обмежень

Національний банк України після скасування валютних обмежень для бізнесу готує наступні пакети валютної лібералізації. Але жодних термінів для цього не встановлює.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону

«Так, буде ще один пакет, і ви знаєте, буде не один пакет», — сказав він.

Пишний нагадав, що до повномасштабного вторгнення в Україні фактично існував вільний обіг капіталу, але були введені валютні обмеження.

«Захист був побудований саме на цій 18-й постанові, яка передбачала відповідні валютні обмеження. 70 навіть більше разів Національний банк точково вносив якісь зміни, так чи інакше, крок за кроком потроху надаючи можливість здійснювати ті чи інші операції, реагуючи на якіcm системні запити, бачачи якісь вікна можливостей», — сказав він.

Читайте також Голова НБУ дав роз’яснення, від чого залежить курс гривні до долара

На початку минулого року в НБУ зрозуміли в рамках комунікації з МВФ, що потрібно підійти до цього процесу системно, і було розроблено стратегію валютної лібералізації, яка передбачила три етапи, повідомив Пишний.

За його словами, НБУ працює над валютною лібералізацію, виходячи із концепції передумов, а не календарного графіку.

«Простіше кажучи, я не буду вам говорити коли саме буде наступний пакет, але він буде тоді, коли НБУ побачить і засвідчить, що всі передумови для безпечного розширення можливостей руху капіталу склались», — сказав він.

Читайте також У Нацбанку прокоментували ситуацію на валютному ринку

Пишний повідомив, що НБУ повинен переконатися, що може ефективно і якісно управляти ризиками.

«Ми не беремо жодних зобов’язань щодо строків його проведення, але зробимо це саме тоді, коли, вважаємо, якнайкраще буде для української економіки і як найбезпечніше для макрофінансової стабільності», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

3 травня Національний банк України впровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни:

Скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. Забезпечено можливість бізнесу репатріювати «нові» дивіденди. Надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом / орендою. Пом’якшуються обмеження в частині погашення «нових» зовнішніх кредитів. Надана можливість погашати проценти за «старими» зовнішніми кредитами. Пом’якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.