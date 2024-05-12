Голова НБУ повідомив, скільки коштів вклали українці в ОВДП — Finance.ua

Голова НБУ повідомив, скільки коштів вклали українці в ОВДП Сьогодні 08:10 — Казна та Політика

Голова НБУ повідомив, скільки коштів вклали українці в ОВДП

Станом на кінець квітня українці придбали облігацій внутрішньої державної позики на понад 60 млрд грн, що втричі більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про збереження довіри до гривні.

Про це в ефірі каналу «Ми — Україна» повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Вклади населення в облігації внутрішньої державної позики станом на кінець квітня вдвічі більші, ніж були на початку 2023 року, і втричі більші, ніж було до війни. Сьогодні населення розмістило в облігаціях внутрішньої державної позики понад 60 млрд грн», — сказав Пишний.

За його словами, це є певним індикатором збереження довіри до гривні в країні.

Окрім цього, майже на третину збільщилися депозити в українських банках в національній валюті.

Зокрема, 97% цього приросту припадає на строкові депозити терміном від 3 місяців.

«Це водночас ресурс, який українські банки можуть і повинні використати до того, щоб розвивати кредитування бізнесу. І ця тема зараз в особливому фокусі нацбанку. Ми розробляємо стратегію розвитку і відновлення кредитування, адже нам вдалося забезпечити курсову стійкість, макрофінансову стабільність, достатній рівень капіталу, операційну прибутковість банків, їх достатню ліквідність», — додав голова Нацбанку.

Нагадаємо, за даними Депозитарію НБУ, упродовж чотирьох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 102 876,7 млн грн, 763,6 млн дол. США та 557,2 млн євро.

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Укрінформ За матеріалами:

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