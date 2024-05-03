З початку року уряд залучив від продажу ОВДП понад 155 млрд грн в еквіваленті — Finance.ua

З початку року уряд залучив від продажу ОВДП понад 155 млрд грн в еквіваленті Сьогодні 11:14

З початку року уряд залучив від продажу ОВДП понад 155 млрд грн в еквіваленті

За даними Депозитарію НБУ, упродовж чотирьох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 102 876,7 млн грн, 763,6 млн дол. США та 557,2 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США та 555,5 млн євро.

Протягом січня-квітня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 74 921,2 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в квітні - на 35 670,3 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-квітень становить 162% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 травня 2024 року він становив:

57 249,2 млн грн, або 27,9% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 квітня — 50 920,6 млн грн, або 27,0%);

1 415,4 млн дол. США, або 61,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 квітня — 1 340,6 млн дол. США, або 57,8%);



117,8 млн євро, або 18,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 квітня — 109,9 млн євро, або 18,2%).



Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 травня 2024 року становив 113,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 52,6 млрд грн в еквіваленті на 1 травня 2023 року — зростання майже у 2,2 раза. Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 травня 2024 року становив 13 862,8 млн грн, 24,3 млн дол. США та 0,1 млн євро, за рік він зріс (порівняно з 1 травня 2023 року) майже втричі.

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