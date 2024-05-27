ЄС наблизився до невтішної межі: населення скорочується швидше, ніж очікувалося, — FT Сьогодні 07:55 — Світ

2024 рік може стати поворотним моментом в історії Європейського союзу, оскільки, за прогнозами ООН, населення, що становить 448 млн осіб, почало скорочуватися.

До того ж очікується, що воно продовжить безпрецедентно скорочуватися для мирного часу, пише Financial Times

Зазначається, що протягом 2022 року населення ЄС зростало після тимчасового дворічного спаду, який відображав вплив пандемії. Цьому сприяв приплив біженців з України. Минулого року Євростат прогнозував, що населення досягне піку в 453 мільйони у 2026 році. Але показники 2023 року виявилися нижчими за очікування, оскільки народжуваність в ЄС впала до рівня, який Євростат не прогнозував ще два десятиліття, що свідчить про те, що піку може не бути до 2026 року.

«Стає очевидним, що давно передбачувана демографічна зміна в ЄС, схоже, настане раніше, ніж прогнозували багато експертів. Хоча протягом останніх кількох десятиліть імміграція допомагала підтримувати чисельність населення, а збільшення участі іммігрантів і жінок у робочій силі компенсувало прискорене падіння чисельності населення працездатного віку в ЄС, незабаром цих чинників буде недостатньо», — пише газета.

За словами журналістів, в багатьох з 27 країн ЄС народжуваність залишається вкрай низькою протягом десятиліть. Оскільки найбільш продуктивна частина населення скорочується, виникає додатковий тиск на державні фінанси, що має наслідки для економічних перспектив і геополітичного становища блоку. Як наслідок, ЄС став полігоном для випробування пронатальної політики урядів, більшість з яких поки що виявилися неефективними для зупинення спаду народжуваності. Інший засіб — збільшення імміграції - є політично заангажованою темою в багатьох столицях.

«Якщо ми не будемо враховувати демографічні тенденції і не пом’якшимо [їх], де це можливо, ми можемо опинитися у жахливому сні. Ці сценарії включають «нависаючі загрози для нашої конкурентоспроможності, тиск на наші бюджети, навантаження на державні послуги та пенсії, а також потенціал для незаповнених робочих місць у кожному секторі економіки», — каже Дубравка Шуїца, перший в історії віце-президент Європейської комісії з питань демократії та демографії.

За її словами, це питання потребує більшого відчуття невідкладності серед політиків. «ЄС стоїть на порозі демографічної революції, яка вимагає «глибокого переосмислення наших інституційних, політичних, економічних і культурних рамок».

Країни, які зараз утворюють ЄС, відносно недавно зіткнулися з цими демографічними викликами. Після Другої світової війни більшість європейських країн пережили бебі-бум, який сприяв значному зростанню населення на всьому континенті. З того часу відбулось різке зниження рівня народжуваності та збільшення тривалості життя. За цей час частка населення ЄС у світовому населенні скоротилася більш ніж удвічі - до менш ніж 6%.

Вплив на економіку

За даними ООН, кількість працездатного населення ЄС у віці 20−64 років, яке забезпечує основну частину податкових надходжень, скоротилася з пікового показника у 270 мільйонів у 2011 році до 261 мільйона цього року. По відношенню до загальної чисельності населення частка працездатного населення ЄС досягла піку в 61,4% у 2008 році, а зараз знизилася до 58%.

Зі зменшенням частки зайнятого населення «ВВП на душу населення буде стабільно низьким», — каже Майкл Сондерс, економіст з Оксфордської економічної школи. «Порівняно з тим шляхом, яким ви йшли протягом більшої частини останніх 50 років, коли рівень життя продовжував підвищуватися, це відчувається зовсім інакше».

УНІАН За матеріалами:

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