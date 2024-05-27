У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі — Finance.ua

У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі

Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у банках та небанківських фінансових установах.

Про це в НБУ повідомили у відповідь на запит ЕП.

«Банківський сектор безперебійно працює з початку повномасштабної війни, небанківський фінансовий сектор — демонструє стійкі ознаки відновлення. Водночас від початку 2023 року спостерігається відчутне зростання такого ризику як брак кваліфікованих кадрів. Зокрема, на зростання цього ризику вказують керівники банків і небанківських фінансових установ під час опитування НБУ про системні ризики», — повідомили в НБУ.

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Одним з факторів, які впливають на брак кадрів у банках в НБУ, називають процес мобілізації. Водночас регулятор відмовився називати точні дані щодо кількості мобілізованих працівників банків та небанківських фінансових установ «з огляду на потенційні ризики використання цієї інформації розвідувальними службами противника в рамках виконання завдань з оцінки бойового потенціалу та мобілізаційного ресурсу України».

Щодо впливу мобілізації на динаміку розвитку економіки України, у Нацбанку зазначили, що наразі вона не є єдиною причиною дефіциту людей на ринку праці - на нього припадає лише 10 відсоткових пунктів скорочення чисельності робочої сили.

«За оцінками НБУ, робоча сила у віці 15−70 років у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком насамперед через наслідки повномасштабної війни росії проти України. Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів. Значну роль відіграли й демографічні втрати та окупація, а також перехід до економічно неактивного населення (внесок цих чинників, за оцінками НБУ, становив близько 40 в. п.)», — пояснюють в НБУ.

Водночас, за даними опитувань Нацбанку, 44% підприємств називали мобілізацію найвагомішою причиною скорочення робочої сили, 24% називали такою причиною міграцію населення.

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«Нестача персоналу нерівномірно розподілена за видами економічної діяльності. У 2023 році частіше відчували брак кадрів підприємства будівництва, транспорту та добувної промисловості. Відповідно до опитувань, підприємства цих видів діяльності частіше пов’язували брак працівників з мобілізацією та найвище оцінювали його негативний вплив на свою діяльність», — зазначають у Національному банку.

Там додають, що спостерігають посилення диспропорцій на ринку праці, тобто невідповідність між потребами роботодавців та навичками шукачів роботи. При цьому, ці зміни, ймовірно, будуть мати довгострокові наслідки для економіки.

«Для вирішення структурних проблем необхідні спільні заходи як бізнесу, так і держави. Зокрема, з розбудови заходів щодо інтеграції ветеранів та осіб з інвалідністю в ринок праці, розширення безбар'єрного доступу та адаптації на робочому місці, забезпечення можливостей дистанційної роботи та перенавчання тощо», — зазначили в НБУ.

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Економічна Правда За матеріалами:

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