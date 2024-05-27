В Україні після планового ремонту підключили блок однієї з АЕС — Finance.ua
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В Україні після планового ремонту підключили блок однієї з АЕС

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У неділю, 26 травня, після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Водночас, як зазначили в прес-службі, готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону.
За даними прес-служби «Укренерго», у понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 06:00 до 24:00. Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить їх до кожного обленерго.
При перевищенні лімітів споживання обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення в регіонах, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Нагадаємо, в результаті російських обстрілів Україна втратила 8 гВт генеруючих потужностей. Теплова генерація була майже знищена, постраждали й гідроелектростанції.
Крім того, влітку ремонт ідуть АЕС, які виробляють більше половини електроенергії. Через це прогнозується, що дефіцит буде більшим, а відключення електроенергії - більш масовими.
За матеріалами:
РБК-Україна
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