Україна надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі — Finance.ua

Україна надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі
У неділю, 26 травня, Україна надавала аварійну допомогу Польщі, отримуючи надлишки електроенергії з цієї країни.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
«Учора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни», — йдеться у повідомленні.
За даними НЕК «Укренерго», Україна приймала надлишки електроенергії з цієї країни з 13:00 до 18:00.
Водночас протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт електроенергії загальним обсягом 16 258 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.
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