День фінансів: ратифікація угоди про корисні копалини, транш від ЄС, перехід від долара до євро — Finance.ua

День фінансів: ратифікація угоди про корисні копалини, транш від ЄС, перехід від долара до євро Сьогодні 17:45

У четвер, 8 травня, Україна вшановує загиблих у Другій світовій війні 1939−1945 років. До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом Finance.ua підготував матеріал про те, яких втрат зазнала Україна задля внеску в перемогу в Другій світовій війні:

Угода про корисні копалини. Верховна Рада . Верховна Рада проголосувала за ратифікацію так званої угоди про корисні копалини між США і Україною. Ратифікація угоди створить правові підстави для реалізації угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки угоді Україна отримає стратегічного інвестора (США), залучить інвестиції в економіку, прискорить відбудову після війни та отримає сучасні технології.

В уряді пояснили, яким чином будуть розподілятися прибутки між сторонами в рамках договору. На момент підписання частки у Фонді однакові — 50/50, а далі є можливість робити ще додаткові внески.

При інвестиційному фонді відновлення буде працювати команда менеджерів по його управлінню. Робота цих менеджерів від кожної країни буде неоплачувана. Це значить, що це будуть люди, які працюють в уряді на якихось посадах.

Перехід від долара до євро. Україна починає розглядати можливість відмови від долара США та перехід на євро як базову валюту для гривні. Як Україна починає розглядати можливість відмови від долара США та перехід на євро як базову валюту для гривні. Як пояснив глава Національного банку Андрій Пишний, для цього є кілька причин — геополітичні зміни, зміцнення зв’язків із ЄС та фрагментація світової торгівлі.

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Також Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси та ракети, стрілецька зброя, засоби розмінування та інше.

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