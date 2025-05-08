Як опанувати нову професію: 9 тисяч українців отримали ваучери на навчання (сума) — Finance.ua

Як опанувати нову професію: 9 тисяч українців отримали ваучери на навчання (сума) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як опанувати нову професію: 9 тисяч українців отримали ваучери на навчання (сума)

У 2025 році 9083 українці скористалися унікальною можливістю здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Хто вже скористався такою можливістю:

— 6937 людей віком 45+,

— 1328 внутрішньо переміщених осіб,

— 530 людей з інвалідністю,

— 285 учасників бойових дій,

— 2 людини, які звільнилася з військової служби, 1 людина, стосовно якої встановлено факт позбавлення свободи.

Де найбільше

Найбільше ваучерів видано у Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.

Найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами:

медсестринство, медицина,

кухар, соціальний робітник,

водій автотранспортних засобів.

зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієїта спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства.

Де можна навчатись

Навчатися можна як у професійно-технічних, так і у вищих навчальних закладах. Зокрема, охочі можуть обрати один із восьми сучасних Центрів профтехосвіти, де використовують новітні освітні підходи та забезпечують здобуття практичних навичок, актуальних для сучасного ринку праці.

Хто може отримати ваучер

Підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років.

Зокрема:

українці віком 45+ з офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років;

учасники та учасниці бойових дій, за умови звернення не пізніше 3 років з дати демобілізації;

люди з інвалідністю та статусом «ВПО»;

звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату;

колишні військовополонені;

українці, які дістали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Компенсація на навчання складає 30 тисяч гривень.

Як скористатися програмою

Потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок. Детальніше про програму за посиланням www.dcz.gov.ua/profnavch/voucher

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