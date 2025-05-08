У Європі планують створити резервну офлайн-систему платежів картками — Finance.ua

У Європі планують створити резервну офлайн-систему платежів картками Сьогодні 12:39 — Фінтех і Картки

У Європі планують створити резервну офлайн-систему платежів картками

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Естонія планують запровадити запасну офлайн-систему платежів картками, щоб забезпечити резервування системи безготівкових розрахунків у разі втрати інтернет-з'єднання, зокрема через саботаж.

Про це заявив член правління Банку Фінляндії Туомас Валімакі, передає Укрінформ із посиланням на Reuters

«Ймовірність серйозних збоїв зросла, оскільки геополітична ситуація змінилася в усьому світі. В Європі йде війна, і навколо цієї війни відбуваються всілякі гібридні впливи, які можуть включати переривання комунікацій», — зазначив Валімакі.

Він підкреслив, що платежі є потенційною мішенню через їхню критичну роль у повсякденному житті, й «оскільки карткові платежі вимагають функціонування міжнародних каналів передачі даних, Фінляндія повинна бути готова до збоїв».

За словами Валімакі, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія також планують запровадити офлайн-платежі картками.

Валімакі зазначив, що плани все ще розробляються, але офлайн-платежі можуть передбачати використання терміналів, які шифрують і зберігають дані транзакцій, доки не буде відновлено інтернет-з'єднання.

За інформацією видання, Центральний банк Швеції до 1 липня 2026 року планує створити систему, яка дасть змогу шведам здійснювати офлайн-платежі картками для купівлі товарів першої необхідності. Система буде розрахована на збої тривалістю до семи днів.

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