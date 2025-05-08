Угода про надра: деталі щодо зарплат менеджерів — Finance.ua

Угода про надра: деталі щодо зарплат менеджерів Сьогодні 11:19

При Інвестиційному фонді відновлення, створеному в рамках угоди про надра, буде працювати команда менеджерів по його управлюнню. З’ясувалась цікава деталь щодо їх зарплат.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіли перший віце-прем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.

«Щодо цього питання (відбору команди управління Фондом, має бути по три представника від України і від США, — ред.) фіналізуємо перемовини. Американська сторона вже погодилася надати стартовий капітал (суму поки не уточнюють — ред.)», — розповіла Свириденко.

Як наголосив Качка, робота цих менеджерів від кожної країни буде неоплачувана, це значить, що це будуть люди, які працюють в уряді на якихось посадах.

«Від США це будуть представники DFC і Мінфіну — вони з цих представників будуть обирати. У нас буде аналогічна логіка. На старті нам буде потрібен, наприклад, інвестиційний радник — на це скоріше гроші базові підуть. Офісу ніякого не буде», — пояснив він.

Качка додав, що у комітетах (інвестиційний, адміністративний, з пошуку проектів), з яких буде складатись Фонд, будуть працювати ті самі 6 менеджерів.

«Формат такий самий, як у наглядових радах. Одна людина буде входити в декілька комітетів», — зазначив він.

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