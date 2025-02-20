День фінансів: прибуток банків у 2024 році, варіанти для інвестицій у 2025 році, реферальні банківські програми — Finance.ua

День фінансів: прибуток банків у 2024 році, варіанти для інвестицій у 2025 році, реферальні банківські програми Сьогодні 17:45

Четвер, 20 лютого. Доходи, зарплати, інвестиції.

Прибуток банків. Платоспроможні банки України, за попередніми даними, минулого року Платоспроможні банки України, за попередніми даними, минулого року отримали 103,69 млрд грн чистого прибутку, що на 24,6% більше за показник 2023 року, такий результат зумовлений переважно зростанням кредитів високої якості та вкладень в ОВДП. На першому місці за прибутковістю ПриватБанк, який заробив 40,141 млрд гривень. На другому місці — державний Ощадбанк, який заробив 14,832 млрд гривень.

Клієнти частини українських банків мають змогу заробити додаткові кошти, беручи участь у реферальних програмах тих фінустанов, послугами яких користуються. Finance.ua на прикладі кількох найпопулярніших вітчизняних фінансових установ спробував зрозуміти, як це працює і що на цьому можна заробити:

Початок роботи МВФ в Україні. Місія Міжнародного валютного фонду Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Києві. Плануються переговори з представниками влади України щодо чергового перегляду програми.

Настрої серед учасників світових ринків. Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко під час FinYear 2025 Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко під час FinYear 2025 розповів , що через численні заяви нового президента США Дональда Трампа серед учасників світових ринків відчувається «політично незрозумілий початок року та висока волатильність». Однак за його словами, навіть попри те, що ринки намагаються спокійно реагувати на те, що заявляє Трамп і його команда, більшість заяв не привертають особливої уваги.

Водночас Трамп заявив, що планує співпрацювати з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки для громадян і компаній.

Раніше Трамп заявив, що США виділили Україні з початку повномасштабної війни понад 300 мільярдів доларів. Це викликало бурхливу реакцію серед експертів та політиків в Україні.

Також Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про надра.

Варіанти для інвестицій у 2025 році. Мартиненко також , що в 2024 році найбільшу прибутковість показали Bitcoin та GameStop. Крім того, в топ-3 потрапила «Чудова 7», яка складається з семи провідних кампаній сектора високих технологій в Сполучених Штатах, зокрема Nvidia, Amazon, Apple, Tesla тощо. Вони показали хороший результат минулого року і потягнули за собою й американські індекси акцій NASDAQ 100, S&P 500. Мартиненко також розповів , що в 2024 році найбільшу прибутковість показали Bitcoin та GameStop. Крім того, в топ-3 потрапила «Чудова 7», яка складається з семи провідних кампаній сектора високих технологій в Сполучених Штатах, зокрема Nvidia, Amazon, Apple, Tesla тощо. Вони показали хороший результат минулого року і потягнули за собою й американські індекси акцій NASDAQ 100, S&P 500.

Як свідчать оцінки інвестиційної онлайн-платформи InVenture, у 2024 році в Україні не було інвестиційних угод, вартість яких би перевищувала $200 млн, тоді як у 2023-му вартість найбільшої M&A угоди становила $500 млн.

Під час FinYear 2025 учасники ринку небанківського кредитування розповіли також про найбільш ефективні методи роботи з боржниками, які є зараз.

Деталі 16-го санкційного пакета ЄС проти рф. Європейський Союз Європейський Союз затвердив 16-й пакет санкцій, спрямований на посилення економічного тиску на росію. Зокрема, під обмеження потрапили 73 танкери, що допоможе боротися з тіньовим флотом, та близько 10 російських банків. Санкції торкнулися й підприємств, пов’язаних із російським ВПК, зокрема з третіх країн, які допомагають державі-агресору.

Фінансовий пакет для добровольців до 25 років. Молоді військові до 25 років, що вже служать у ЗСУ, можуть отримати мільйон гривень як і учасники програми «Контракт 18−24», проте Молоді військові до 25 років, що вже служать у ЗСУ, можуть отримати мільйон гривень як і учасники програми «Контракт 18−24», проте є певні умови . Для цієї категорії військовослужбовців підставами для винагороди є безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців та відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, що пільгами для учасників бойових дій можуть скористатися родичі військового.

Зарплати керівників держпідприємств. За За даними Мінекономіки, загальні витрати на оплату праці керівників 50 державних підприємств України за 9 місяців 2024 року становили 172 млн грн, або 3,5 млн грн на одне підприємство. Середні витрати на оплату праці керівника на місяць становили 390 тис. грн.

Як сказано у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції, Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників. Але є сфери, в яких потрібно докласти більше зусиль.

Працевлаштування українців у Німеччині. 296 тисяч українців станом на листопад 2024 року 296 тисяч українців станом на листопад 2024 року були офіційно працевлаштовані у Німеччині. Українці працюють переважно у виробничому секторі, торгівлі, секторі охорони здоров’я та соціальних послуг, будівництва, гостинності, а також у сфері, що передбачає тимчасову зайнятість — як-от садівництво.

Додамо, що українці, які перебувають у Польщі в рамках безвізового режиму, у 2025 році можуть залишатися в країні до 90 днів у кожному 180-денному періоді.

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