Усі добровольці до 25 років можуть отримати мільйон, але є умови, — Міноборони України Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

Молоді військові до 25 років, що вже служать у ЗСУ, можуть отримати мільйон гривень як і учасники програми « Контракт 18−24 », проте є певні умови, повідомили у Міноборони.

У відомстві наголосили, що контракти для зазначеної вікової категорії добровільні, а для того, щоб до армії долучались мотивовані громадяни, були запропоновані певні преференції.

«Фінансовий пакет — це одноразова грошова допомога у розмірі один мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами. Перша частина — 200 тисяч гривень — відразу після укладення контракту. Ця стартова підтримка дозволяє добровольцям розпочати службу. Друга — 300 тисяч гривень — це виплати протягом п’яти робочих днів після проходження базової підготовки. І третя частина — 500 тисяч гривень — у день виключення зі списків особового складу військової частини по завершенню контракту», — розповіли у пресслужбі Міноборони.

Крім того, наголосили там, є ще зарплата військовослужбовця, яка йде окремо. Тобто добровольці отримуватимуть щомісяця до 120 тисяч гривень.

«Це, відповідно, грошове забезпечення, додаткове грошове забезпечення, котре доповнюється бойовими виплатами й залежить від умов виконання завдань», — підкреслили у відомстві.

Виплати в 1 мільйон гривень, зазначається, передбачені й тим військовослужбовцям рядового, старшинського і сержантського складу, які приєдналися до ЗСУ до 25 років ще до набуття чинності відповідної постанови уряду.

Для цієї категорії військовослужбовців підставами для винагороди є безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців та відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

У Міноборони додали, що нагорода також виплачується й у разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях через поранення або перебування в полоні.

«Це справедливо, адже чимало людей пішли захищати батьківщину раніше, до появи цих контрактів», — пояснили у пресслужбі.

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