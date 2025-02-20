Українські банки у 2024 році збільшили чистий прибуток майже на чверть — Finance.ua

Українські банки у 2024 році збільшили чистий прибуток майже на чверть Сьогодні 10:03 — Фондовий ринок

Українські банки у 2024 році збільшили чистий прибуток майже на чверть

Платоспроможні банки України, за попередніми даними, минулого року отримали 103,69 млрд грн чистого прибутку, що на 24,6% більше за показник 2023 року, такий результат зумовлений переважно зростанням кредитів високої якості та вкладень в ОВДП.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дохідність кредитів у 2024 році стабілізувалася, однак їх обсяги продовжили зростати. За рік чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс на 21%, населення — на майже 40%. Додатковий фактор збереження прибутковості банків за підсумками 2024 року — це зростання обсягу вкладень в ОВДП за рік на 35%.

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Гривневий кредитний портфель бізнеса зріс до 385,39 млрд грн, а населення — до 221,36 млрд грн. У той же час вкладення у внутрішні боргові папери збільшились до 884,09 млрд грн.

«Водночас вартість фондування банків дещо знизилася через зниження ринкових депозитних ставок у першій половині 2024 року, тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу», — підкреслив регулятор.

Чистий комісійний дохід банківської системи за рік зріс на 11,3%. Нацбанк зазначає, що у грудні 2024 року, вперше за час повномасштабної війни, його місячний обсяг досяг довоєнного рівня та склав 6 млрд грн. Як свідчать дані статистики, в цілому за 2025 рік чистий комісійний дохід системи досяг 56,97 млрд грн.

Як відзначив НБУ, висока якість кредитного портфеля зумовила низький рівень відрахувань у резерви під кредитні ризики. Таким чином, обсяг відрахувань за підсумками минулого року знизився майже вдвічі — до 9,55 млрд грн.

Незважаючи на подальше збільшення адміністративних витрат банків, їхня операційна ефективність залишається високою.

«За підсумками 2024 року лише дев’ять малих банків із 61 платоспроможного були збитковими із сукупним збитком 418 млн грн. Переважно — це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем», — проінформував НБУ.

Банки сплатили 83,72 млрд грн податку на прибуток у порівнянні з 76,64 млрд грн у 2023-му. Проте сказано, що остаточний обсяг сплачених податків буде зрозумілий лише за підсумками річного аудиту звітності банків.

«Попередні оцінки свідчать, що рентабельність капіталу в секторі за підсумками 2024 року становить близько 30%. Загалом банківська система залишається прибутковою та достатньо капіталізованою, зберігає спроможність кредитувати економіку», — констатує регулятор.

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