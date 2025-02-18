НБУ повідомили, які банкноти найчастіше підробляли в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

НБУ повідомили, які банкноти найчастіше підробляли в 2024 році (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

НБУ повідомили, які банкноти найчастіше підробляли в 2024 році (інфографіка)

зріс порівняно з дуже низькими показниками 2022−2023 років. Як повідомляє НБУ , минулого року рівень підроблення національної валюти дещоз дуже низькими показниками 2022−2023 років.

За підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році — 7,1).

Найчастіше з обігу вилучалися банкноти двох номіналів:

500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок);

200 грн (18%).

(18%). Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.

Які гривні підробляють

Традиційно найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка. Це зумовлено тим, що банкноти гривні сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015−2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Вони не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії «Європа» та банкнотам доларів США серії «Нова генерація».

Для їх захисту використано сучасні оптично-змінні елементи захисту: «віконна» захисна стрічка та елемент SPARK. Громадянам їх легко перевірити, а зловмисникам — практично неможливо відтворити.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, долари — це найпопулярніша валюта у світі серед фальшивомонетників. Особливо злочинці люблять купюру в 100 доларів з Бенджаміном Франкліном на аверсі. Це й не дивно, адже саме ця банкнота найчастіше зустрічається в обігу.

Попри досить високий рівень захисту, на кожен мільйон надрукованих купюр американської валюти припадає приблизно 27 підробок.

На справжніх грошах мають бути присутні водяні знаки, вдруковані стрічки, світловідбивальні елементи й інші елементи захисту, притаманні тій чи іншій валюті. Перед візитом до обмінника слід ознайомитися з особливостями обраної грошової одиниці.

До речі, якщо вам не вистачає грошей, то отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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