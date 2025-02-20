Як МФО сьогодні повертають заборгованості — FinYear 2025 Сьогодні 15:30 — Кредит&Депозит

Як МФО сьогодні повертають заборгованості — FinYear 2025

В Україні ще кілька років тому посилили вимоги закону щодо боржників : мікрофінансові організації не мають права погрожувати, дзвонити десятки разів на день, шукати знайомих боржника у соцмережах тощо. Під час FinYear 2025 учасники ринку небанківського кредитування розповіли про найбільш ефективні методи роботи з боржниками, які є зараз.

«Методи роботи з боржниками кардинально не змінились, хоча законодавство щодо електронних послуг та кількості контактів з позичальниками, смс, дзвінків і так далі зазнали змін. Ми приділяємо велику увагу тому, щоб клієнт не виходив на прострочення. Фільтруємо клієнтів і якщо є якісь штрафи, то щоб вони були лише як стимул клієнтам погасити заборгованість. Компанія намагається зробити такі продукти для клієнтів, як пролонгація чи реструктуризація боргів. Так, на 9-й день прострочення ми зупиняємо нарахування штрафів і відсотків. Якщо клієнт оформлює реструктуризацію, ми можемо розподілити борг на 3 або навіть на 12 місяців. Реструктуризація доступна до 90-го дня прострочення», — розповів СЕО Мycredit Владислав Білан.

Він додав, що компанія видає кредити клієнтам, які закрили свої борги, навіть якщо це була реструктуризація, але робить це обережно, з меншою сумою.

«Ми намагаємось уникати прострочення, бо методи впливу на клієнтів в нас обмежені: це телефонні дзвінки та push-повідомлення. Працюємо в рамках законодавства, тому намагаємось зробити все, щоб клієнт не вийшов на дефолт», — зазначив Білан.

Покращити процес стягнення боргів та зробити його більш ефективним може електронний суд, як це працює в Польщі. «Наприклад, на 30-й день дефолту автоматично справа клієнта могла б передаватися в електронний суд. У нас в країні таке поки не працює. Тому ми чекаємо, коли держава інвестує в це, і тоді зможемо використовувати таку систему», — додав Білан.

«Регуляція досить жорстка і була такою навіть до війни. Ми забираємо кредити як самостійно, так і через партнерів, і постійно вдосконалюємо інструменти. Це може включати використання штучного інтелекту чи нових моделей», — розповів СЕО Moneyveo Cергій Сінченко.

Він розповів про дві тенденції, які відрізняються від того, що було до повномасштабного вторгнення:

адаптація скорингу. «Прострочення зменшилося, і завдяки цьому ми маємо гарний портфель. Всі компанії на якомусь етапі продають свій портфель. Вартість продажу портфеля постійно зростає», — прокоментував Сінченко.

судове стягнення. «Воно не масштабне і не можна назвати основним методом стягнення. Однак я бачу тенденцію останнього року: судове стягнення посилюється, і ті колекторські компанії, які займаються стягненням, помітно збільшують свою частку. Це може свідчити про те, що захист кредитора починає працювати ефективніше, або ж стало менше часу на розгляд судових справ, що також позитивно позначається на ринку», — додав він.

Зі свого боку директор ТОВ «Укркредитфінанс» Євген Резуєв зазначив, що минулого року не було суттєвих змін у поведінці клієнтів.

«Щодо інструментів роботи з неплатниками, то між 2024 і 2023 роками значних драматичних змін не відбулось у нашому бізнесі. Обережно використовуємо юридичні інструменти, окрім дзвінків, лише у випадках, коли це економічно доцільно. Однак є певні операційні обмеження в судовій системі України, пов’язані з вартістю та тривалістю судових процесів, які ускладнюють роботу з більшою кількістю проблемних клієнтів. В цілому ж ситуація не змінилась суттєво за останні роки, і це не є головним чинником, який впливає на зміну бізнес-моделей», — розповів Резуєв.

Він додав, що досить довгий період компанія майже не мала досвіду продажу портфеля, а здебільшого працювала самостійно. У другій половині 2024 року такий метод з’явився, але в більшості випадків це стосувалося ще довоєнних боргів.

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Також учасники ринку розповіли про кредитування військових. Військовослужбовці, які беруть кредити під час війни, мають особливі умови та пільги, закріплені законодавством України, а саме — вони звільнені від сплати відсотків за своїми кредитами.

СЕО Moneyveo Cергій Сінченко зазначив, що це складне питання. Спеціального продукту для військових у компанії немає.

«Ми ухвалили правило кредитувати військових. Не заробляємо, але й не втрачаємо. Тому ми можемо нести цю соціальну ношу. Банки ж відмовляються від кредитування військових через те, що не можуть працювати без відсотків. І тут виникає парадокс: з одного боку, кредитування безкоштовне, але через системи цей великий сегмент залишився без доступу до кредитів. Має бути програма, яка компенсує ці відсотки. Адже якщо прибрати відсотки, то автоматично прибирається і саме кредитування», — прокоментував ситуацію з кредитуванням військових Сінченко.

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Директор ТОВ «Укркредитфінанс» Євген Резуєв також сказав, що його компанія не має спеціальних продуктів для військових.

«У нас немає планів чи розуміння, яка конфігурація такого продукту може бути. З одного боку, регулятор та ліцензійні умови не дозволяють кредитування під нуль, а з іншого — кредитування в межах чинних законодавчих обмежень також неможливе. Що стосується нашого досвіду взаємодії з військовими, то у випадках з боргами ми розв’язуємо питання на їхню користь», — зазначив він.

«Ми кредитуємо військових, окремого продукту також немає і не плануємо робити, тому що весь бізнес тримається на відсотках. Якби в нас була компенсація від держави хоча б по дефолтах, це б полегшило ситуацію, оскільки не всі військові повертають кредити. Якщо ж створювати новий продукт без відсоткових ставок, то, на жаль, це буде апріорі дефолтний продукт, оскільки ніхто не поверне ці гроші», — додав СЕО Мycredit Владислав Білан.

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