Які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто — Finance.ua
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Які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто

Особисті фінанси
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Які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто
Які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто
Юристи Українського ветеранського фонду підготували кілька порад для тих учасників бойових дій, котрі є власниками авто та можуть користуватися низками пільг.
Учасники бойових дій мають змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
В Україні є ветерани — учасники бойових дій, тобто люди, які брали участь у військових діях на сході країни з 2014 року. Крім того, учасниками бойових дій також вважаються особи, які брали участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення, інтересів держави та перебували у складі миротворчих угрупувань.
Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань.

Які є пільги для учасників бойових дій, що мають автомобіль

Кожен власник машини повинен оформляти автоцивілку. Проте від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:
  • учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
  • особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.
Належні їм транспортні засоби — це автівки, якими пільгові категорії осіб володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі:
  • договір підряду;
  • оренда тощо.
Щоб підтвердити право на пільги потрібно мати:
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем.
Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу. Ця пільга — персоналізована. Якщо автомобілем, яке належить особі зі статусом УБД буде керувати особа без такого статусу, то їй потрібно оформити автоцивілку. В іншому випадку, працівники Патрульної поліції матимуть право виписати штраф, а оплата збитків постраждалих буде відбуватися коштом такого водія.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
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