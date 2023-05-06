Які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто — Finance.ua

Які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

Які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто

Юристи Українського ветеранського фонду підготували кілька порад для тих учасників бойових дій, котрі є власниками авто та можуть користуватися низками пільг.

Учасники бойових дій мають змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

В Україні є ветерани — учасники бойових дій, тобто люди, які брали участь у військових діях на сході країни з 2014 року. Крім того, учасниками бойових дій також вважаються особи, які брали участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення, інтересів держави та перебували у складі миротворчих угрупувань.

Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань.

Які є пільги для учасників бойових дій, що мають автомобіль

Кожен власник машини повинен оформляти автоцивілку . Проте від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;

особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.

Належні їм транспортні засоби — це автівки, якими пільгові категорії осіб володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі:

договір підряду;

оренда тощо.

Щоб підтвердити право на пільги потрібно мати:

посвідчення учасника бойових дій;

документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем.

Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу. Ця пільга — персоналізована. Якщо автомобілем, яке належить особі зі статусом УБД буде керувати особа без такого статусу, то їй потрібно оформити автоцивілку. В іншому випадку, працівники Патрульної поліції матимуть право виписати штраф, а оплата збитків постраждалих буде відбуватися коштом такого водія.

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