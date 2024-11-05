Скільки заробили колектори у 2023 році — дослідження R&D центру YouControl Сьогодні 13:04 — Фондовий ринок

Скільки заробили колектори у 2023 році — дослідження R&D центру YouControl

У 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 млн грн виручки, що майже на 18% більше ніж у 2021-му.

Про це свідчать результати дослідження R&D центру YouControl.

Найбільший приріст — у 190 разів — показало ТОВ «Саніго». А лідером за виручкою у 145 млн грн є ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» Сергія Тігіпка.

Більша частина бенефіціарів колекторських компаній — громадяни України. І лише до 10 компаній мають іноземних співвласників. Дослідивши юросіб з Реєстру колекторських компаній, аналітики YouControl виявили випадки пов’язаності колекторів між собою через спільних власників, а також пов’язаність з іншими фінансовими установами — банками, компаніями з мікрокредитуванням та ін.

Як працює ринок колекторів в Україні

Аби реалізовувати свою роботу в Україні, колекторські компанії мають бути включені до Реєстру колекторських компаній

У Реєстрі станом на жовтень 2024 року зафіксовано 79 колекторських компаній, 4 з яких вже виключені зі списку. У 2021 році до нього додалися 62 юрособи, у 2022-му — 5. Реєстр поповнили ще по 6 колекторських компаній у 2023-му і 2024 році відповідно.

Де розміщено найбільше колекторів

У столиці зареєстровано 57 з 79 проаналізованих підприємств. Ще 2 компанії — на Київщині. В Запорізький та Чернігівській областях розміщені 6 і 5 юросіб відповідно. По три компанії на Дніпропетровщині та Одещині. А також по одній компанії зареєстровано у Кіровоградській, Львівській та Полтавській області.

Більшість колекторських компаній (36) працюють за КВЕДом «Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій». Ще 20 фірм з досліджуваного переліку працюють у сфері права. Для 7 компаній основним видом діяльності є «Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.». Всі інші вказали головний КВЕД у сферах інформаційної діяльності, нерухомості, консультування, дослідження, кредитування та ін.

Виручка за 2023 рік

Сукупна сума виручки за 2023 рік всіх проаналізованих компаній становить 737 млн грн, що майже на 18% більше ніж вони отримали у 2021 році. При цьому фінансова звітність за 2023 рік у форматі відкритих даних у 5 компаній з Реєстру відсутня. А виручка 17 юросіб з досліджуваного переліку дорівнює нулю.

Виручка 34 фірм у 2023-му збільшилась, порівняно з довоєнним 2021 роком. Водночас оборот 31 компанії з досліджуваного переліку у 2023 році зменшився в порівнянні з показниками за 2021 рік.

Майже половину від загальної суми виручки колекторських компаній України у 2023 році отримали 5 компаній:

Інфографіка: youcontrol.com.ua

За останні три роки з Реєстру колекторських компаній було виключено лише 4 юрособи — дві у 2023 році та дві у 2024-му. Троє з виключених фірм змінили юридичну назву, місце реєстрації та склад учасників.

Інфографіка: youcontrol.com.ua

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