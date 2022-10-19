НБУ визначив, за яких підстав буде проводити перевірки колекторських компаній — Finance.ua

НБУ визначив, за яких підстав буде проводити перевірки колекторських компаній Вчора 11:44 — Казна та Політика

НБУ визначив, за яких підстав буде проводити перевірки колекторських компаній

Національний банк України урегульовав порядок проведення інспекційних перевірок колекторських компаній, які не є небанківськими фінансовими установами.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Йдеться про компанії, які не мають статусу небанківської фінансової установи, включені до реєстру колекторських компаній, що здійснюють в інтересах кредитодавця чи нового кредитора врегулювання простроченої заборгованості споживачів фінансових послуг.

НБУ здійснюватиме позапланову інспекційну перевірку без попереднього повідомлення об’єкта перевірки.

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Національний банк має право ухвалити рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки колекторської компанії за наявності таких підстав:

неподання/подання в неповному обсязі в установлений строк об’єктом перевірки документів та інформації, подання яких вимагається відповідно до законодавства України на вимогу Національного банку;

за результатами аналізу звернень споживачів фінансових послуг, що свідчать про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами;

відсутність об’єкта перевірки за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі;

виявлення за результатами інспекційної перевірки кредитодавця/нового кредитора фактів неналежного здійснення ним контролю за діяльністю колекторської компанії, з якою укладено договір про врегулювання простроченої заборгованості, що можуть свідчити про недотримання такою колекторською компанією вимог законодавства України щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Крім того, розширено повноваження Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

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