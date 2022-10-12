Робота колекторів: як колектори повинні комунікувати зі споживачем та які дїі вчиняти заборонено — Finance.ua

Робота колекторів: як колектори повинні комунікувати зі споживачем та які дїі вчиняти заборонено Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Робота колекторів: як колектори повинні комунікувати зі споживачем та які дїі вчиняти заборонено

Колектори мають право повідомляти боржника про наявність заборгованості, але з дотриманням правил етичної поведінки, які визначені законодавством України.

Про це нагадує Financial Literacy Ukraine.

«Прострочення кредиту, як правило, призводить до залучення колекторів. Це законний спосіб, у який фінансові установи проводять стягнення заборгованості. Компанії, що провадять колекторську діяльність, повинні бути внесеними до реєстру Національного банку. Якщо ви зіштовхнулися з роботою відповідних компаній, то повинні знати про свої права та права колекторів, що займаються стягненням простроченої заборгованості», — сказано в повідомленні.

Як колектори повинні комунікувати зі споживачем?

Законодавством встановлено виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг. Під час першого контакту зі споживачем колектор зобов’язаний представитись та повідомити підставу такої комунікації, а саме:

повідомити власне ім’я або попередити про те, що взаємодія здійснюється без залучення працівника колектора (голосові повідомлення);

назву кредитора, компанії, яку представляє;

контакти для зв’язку;

правову підставу взаємодії;

розмір боргу, неустойки та інших платежів за порушення зобов’язання.

Які дїі колекторам вчиняти заборонено:

шукати та використовувати дані щодо графіка роботи боржників, стану їхнього здоров’я, зустрічей з рідними, мандрівок та інформацію у соцмережах;

використовувати погрози, шантаж, вчиняти психологічний та фізичний тиск;

вводити в оману споживача щодо розміру боргу, вимагати компенсації витрат колектора на заходи, спрямовані на погашення заборгованості;

взаємодіяти з 20.00 до 9.00, а також у вихідні, святкові та неробочі дні за власної ініціативи колекторів;

використовувати сервіс автодозвону понад 30 хвилин на добу;

взаємодіяти з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію;

вимагати від іншої особи, з якою здійснюється взаємодія, погасити прострочену заборгованість за рахунок власних коштів;

зустрічатися з боржником без погодження цієї зустрічі;

з власної ініціативи взаємодіяти з боржником та іншими особами у разі, якщо людина перебуває в лікарні, є недієздатною або обмеженою в дієздатності особою, інвалідом I групи, особою віком до 18 років, після отримання підтверджувальних документів;

взаємодіяти більше двох разів на добу з власної ініціативи тощо.

Що робити, якщо колектори порушують ваші права:

запитати назву фінансової установи з якої телефонують;

зафіксувати порушення своїх прав: записати дзвінки, зробити скріни повідомлень та журналу дзвінків;

Надіслати скаргу на адресу цієї фінансової установи. Якщо вашу скаргу проігнорують, надайте ці матеріали до Національного банку разом зі скаргою на фінансову установу. Зробити це можна заповнивши онлайн-форму для звернень на сайті НБУ за посиланням.

Компанії, що провадять колекторську діяльність, повинні бути внесеними до реєстру Національного банку. В іншому випадку — НБУ, на жаль, допомогти не зможе. Потрібно звертатися до правоохоронних органів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.