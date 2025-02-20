Трамп, глобальні торгові конфлікти та економічні прогнози — коментар від ICU Сьогодні 12:48

Трамп, глобальні торгові конфлікти та економічні прогнози — коментар від ICU

Політично незрозумілий початок року та висока волатильність. Такі настрої відчуваються серед учасників світових ринків через численні заяви нового президента США Дональда Трампа.

Про це під час FinYear 2025 заявив керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.

«Трамп став президентом і зараз бомбардує світ, бомбардує пресу численними заявами. І більшість цих заяв залишаються заявами, але вже є конкретні дії. І невизначеність, до речі, працює в обидва боки. Тобто, з одного боку, у нас з’явилась реальна перспектива досягнення миру вже цього року, як обіцяє Трамп. І це може докорінно змінити економічне середовище перш за все у Європі, це буде дуже потужний поштовх до кращих економічних умов. А з іншого боку, є дуже агресивна політика Сполучених Штатів, агресивна торгова політика, яка спрямована на те, щоб, як вважають Штати, покращити їхнє положення як торгового гравця у світі», — заявив Мартиненко.

За його словами, навіть попри те, що ринки намагаються спокійно реагувати на те, що заявляє Трамп і його команда, більшість заяв не привертають особливої уваги. Але є запит суспільства в Америці, є невдоволення дуже великої частини суспільства им, як багато витрачає Америка на міжнародній арені, та тим, як зараз відбувається програш американських товарів у конкуренції з іншими товарами, особливо на американському ринку.

«Тому я думаю, що потрясіння ще будуть. І ми вже маємо перші введені високі імпортні мита. Це імпортні мита на сталь та мідь, а також підвищення імпортних мит для китайських товарів. Все це негативно впливатиме на глобальну економіку в цілому та на економіку Штатів зокрема», — додав експерт.

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Він наголошує, що мало хто розуміє, що буде відбуватися незабаром у короткостроковій, або середньостроковій перспективі.

«Але є така загальна, може, не зовсім усвідомлена думка, що якщо торгові конфлікти будуть продовжуватися, то це негативно вплине на економіку майже всіх ключових гравців. Тут мова про США, Єврозону та Китай. Для нас це не дуже гарні новини, тому що зараз Україна ізольована від глобальної економіки воєнним станом, обмеженнями, які запровадив воєнний стан, і хіба що пов’язана міцною пуповиною — міжнародною допомогою, яка надходить, і це рятує нас від гірших економічних умов», — прокоментував аналітик ICU.

За словами експерта, міжнародна допомога складається з двох факторів:

перший фактор — це політична воля головних міжнародних партнерів;

другий фактор — це економічний стан цих партнерів, який визначає політичну волю надавати Україні гроші.

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«Цього року ми маємо понад $38 мільярдів планової допомоги, і цього цілком достатньо. Але з урахуванням того, що відбувається у світі, як загострюються проблеми головних партнерів у західному світі, головних партнерів США і Євросоюзу, треба готуватися до того, що згодом, можливо вже з наступного 2026 року, міжнародна допомога буде скорочуватися», — прогнозує експерт.

Окрім того, що відбувається в Штатах і як змінюється їхня зовнішня політика, ринки хвилює інфляція та ставки.

«Інфляція зараз вже прискорюється в ключових економіках. І через те, що є загроза введення вищих тарифів, також змінюється на гірший прогноз інфляції на кінець 2025 року. Також ринки сподіваються, що ФРС продовжить зниження ставок, але спостерігається погіршення оцінок зниження ставок цього року. Інша історія — це європейський центральний банк. Там є дуже негативні тенденції через те, що очікується негативний вплив від торгової війни зі Штатами. Є дуже великі проблеми з виробничим сектором. На це впливають досі ще великі ціни на енергоносії, особливо на природний газ, який впливає на кілька провідних секторів європейської економіки», — пояснив Мартиненко.

Плюс до цього, за його словами, треба згадати не дуже хороші справи в Китаю, який є головним торговим партнером ЄС. І цілком природно, якщо в Китаї в економіці є певні проблеми, то і в ЄС вслід за Китаєм ці проблеми будуть продовжуватися.

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