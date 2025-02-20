Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про надра — Finance.ua

Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про надра Сьогодні 10:12

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин.

Джерело: Трамп під час виступу в Маямі, цитує « Суспільне

За його словами, ця угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

Трамп заявив, що США витратили на підтримку України «на $200 млрд більше, ніж Європа». Водночас зазначив Трамп, «Європа дає гроші під гарантії» і отримує кошти назад, «це форма позики». У той час як США «просто віддають гроші», не отримуючи нічого назад, сказав Трамп.

Пряма мова Трампа: «Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа (на допомогу Україні — ред.). Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад.

Це форма позики… Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкоземельних металів та інших речей, але вони (Україна — ред.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому".

Трамп підкреслив, що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду без належного обміну.

Що передувало: Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа в бік України, згадав про «ескалацію риторики» та «спротив» укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.

У неділю президент Володимир Зеленський підкреслив, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.