Найбільш привабливі варіанти для інвестицій у 2025 році — думка аналітика Сьогодні 16:10 — Фондовий ринок

Найбільш привабливі варіанти для інвестицій у 2025 році — думка аналітика

У 2024 році найбільшу прибутковість показали Bitcoin та GameStop. Також у топ-3 потрапила «Чудова 7», яка складається з семи провідних кампаній сектора високих технологій в Сполучених Штатах, зокрема Nvidia, Amazon, Apple, Tesla тощо. Вони показали хороший результат минулого року і потягнули за собою й американські індекси акцій NASDAQ 100, S&P 500.

Про це під час FinYear 2025 розповів керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.

Акції компаній

«Маємо яскравий випадок з Bitcoin та GameStop. Але це дуже екзотичні історії. Ми більше звернемо увагу на американські акції. „Чудова 7“ показала дуже класний результат минулого року і потягнула за собою, звісно, і американські індекси акцій NASDAQ 100, S&P 500. Чи продовжиться це цього року? Можливо, тому що саме ці компанії є лідерами у зростанні прибутків», — заявив Мартиненко.

Він також звернув увагу на штучний інтелект.

«Ці технології розвиваються, на них є дуже високий попит, і тому вони будуть рухати не тільки прибутковість компаній, але й прибутковість, зокрема, американського ринку акцій. Найімовірніше, американський ринок акцій залишиться лідером зростання в цьому році. Оскільки в європейському регіоні є певні проблеми з економікою, є дуже велика загроза вищих імпортних мит з боку Сполучених Штатів. Однак, якщо буде нормалізовуватися ситуація з війною в Україні, то це дасть потужний поштовх і для європейських акцій», — додав аналітик.

За його словами, європейські акції цього року поки що випереджають зростання американських.

«Складна історія з китайськими акціями, це теж доволі популярний об’єкт інвестицій. Зараз інвестори намагаються туди повернутися, тому що є хвилі оптимізму з приводу штучного інтелекту, який теж в Китаї активно розвивається. Є дуже великі старання китайської влади, щоб залучити знову інвесторів до ринку акцій, створюючи більш сприятливі умови та більш м’яке регулювання», — пояснив експерт.

Золото

Золото стало лідером у зростанні серед ринків сировини минулого року.

«Драйвери зростання цін на золото зараз зовсім інші, ніж були кілька років тому. Є дуже великий попит на золото з боку центральних банків. Перш за все, це центральні банки країн, що розвиваються. Також є попит центральних банків країн блоку БРІКС, які дуже хочуть бути менш залежними від долара США та від казначейських облігацій, зокрема як активів для інвестування, оскільки вони все більше бояться санкцій. І це не тільки країни БРІКС. Є також яскравий приклад Центрального банку Польщі, Центрального банку Чехії, які теж дуже активно закуповували золото того року», — зазначив Мартиненко.

На його думку, якщо буде мирна угода стосовно України, це може сприяти тому, що попит на низькоризикові активи зменшиться, і тому може відбутися падіння ціни на золото.

Облігації країн ЄС

На думку аналітика ICU, з державними облігаціями країн ЄС ще складніша ситуація, оскільки існують страхи, що торгові відносини зі Штатами можуть ускладнитися.

«Тут ще додайте більші витрати, можливість більших витрат країн ЄС на безпекові заходи — все це може негативно впливати й на облігації країн ЄС», — додав він.

Гривневі активи

«Якщо ми говоримо про гривневі активи, то, відповідно, нас найбільше цікавить, звичайно, гривня. Тут наша позиція як аналітиків аналітичної команди ICU не змінюється з грудня. На цей рік було забезпечено достатньо міжнародної допомоги й НБУ наразі має достатньо ресурсів, щоб підтримувати гривню. Потужна підтримка гривні через інтервенції відбувалася на початку цього року. Тому, найімовірніше, ми побачимо контрольоване послаблення курсу в межах 10%, до рівня, яке було минулого року. Курс на кінець року, ймовірно, буде десь 46 гривень за долар. Але, чим більше ми наближаємося до 2026 року, тим більше учасники ринку цікавитимуться перспективами подальшої міжнародної фінансової допомоги для України. Якщо ситуація не зміниться і не буде чітко зрозуміло, хто і як забезпечуватиме Україну валютними надходженнями наступного року, це може викликати додаткову напругу на ринку та спричинити тиск на гривню», — прогнозує Мартиненко.

Щодо інфляції та ставок: взимку спостерігалося значне прискорення інфляції — майже 13%. На це НБУ вже відповів доволі жорстким підвищенням облікової ставки. З грудня вона збільшена на 150 базисних пунктів. Це зроблено для того, щоб підвищити привабливість гривневих активів.

«Наразі, якщо дивитися на депозитні ставки та дохідність ОВДП, то великої реакції поки не спостерігається. Банки мають достатньо ліквідності і не мають особливого стимулу залучати більше депозитів, тому ставки залишаються на цьому рівні», — зазначив експерт.

Він звернув увагу на дохідність ОВДП за 12 місяців.

«Як ви знаєте, зараз на ринку немає достатньо опціонів з річними облігаціями, тому ми орієнтуємося на вторинний ринок. На первинному ринку ми бачимо, що підвищення дохідності й ставок відбулося, але не такими темпами, як було зроблено з обліковою ставкою НБУ. Якщо ми маємо зростання облікової ставки на 150 базисних пунктів, то для дворічних та трирічних облігацій це десь приблизно плюс 80 базисних пунктів наразі», — пояснив Мартиненко.

Експерт додав, що наразі уряд має достатньо коштів і не поспішає різко підвищувати ставки, слідуючи за НБУ. Тим більше якщо припустити, що інфляція сповільниться в другій половині цього року, то особливого сенсу дуже поспішати — немає. Є можливість підвищення облікової ставки в березні та можливість зростання дохідності для ОВДП, але це зростання буде обмежене. З такими очікуваннями, наприклад, дохідність трирічних ОВДП може досягти 18% річних, а для дворічних — близько 16%.

«Тобто ці активи залишаються доволі привабливими. Мабуть, для українських інвесторів це є № 1», — підсумував він.

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