В США планують значне скорочення податків — Трамп — Finance.ua
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В США планують значне скорочення податків — Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує співпрацювати з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки для громадян і компаній.
Про це повідомляє агентство Reuters.
«Ми суттєво знизимо податки для сімей, працівників і компаній, зокрема скасуємо податок на чайові, а також, сподіваюся, на соціальне забезпечення та понаднормову роботу», — сказав Трамп.
За його словами, план також передбачає зниження податків для внутрішніх виробників нафти й газу та можливість для компаній списувати 100% витрат на будівництво нових заводів і капітальні інвестиції.
«Якщо ви купуєте щось корисне для нашої країни, ми дозволимо вам списати ці витрати», — зазначив Трамп.
За матеріалами:
Економічна Правда
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