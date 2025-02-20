В США планують значне скорочення податків — Трамп Сьогодні 12:33

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує співпрацювати з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки для громадян і компаній.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Ми суттєво знизимо податки для сімей, працівників і компаній, зокрема скасуємо податок на чайові, а також, сподіваюся, на соціальне забезпечення та понаднормову роботу», — сказав Трамп.

За його словами, план також передбачає зниження податків для внутрішніх виробників нафти й газу та можливість для компаній списувати 100% витрат на будівництво нових заводів і капітальні інвестиції.

«Якщо ви купуєте щось корисне для нашої країни, ми дозволимо вам списати ці витрати», — зазначив Трамп.

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