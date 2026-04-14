«Намагаємося йти по лезу ножа» — НБУ про економіку України

Світова економічна криза
Зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході, може підвищити інфляцію в Україні на 1,5−2,8 відсоткового пункту.
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, пише Reuters.
За його словами, регулятор і надалі дотримуватиметься мети знизити інфляцію до 5% упродовж трьох років, використовуючи всі доступні інструменти для досягнення цього показника.
«Ми намагаємося йти по лезу ножа», — сказав Пишний, зауваживши, що ціни вже почали зростати.
Відповідаючи на запитання, чи вплине війна на перегляд економічних прогнозів, він повідомив, що наступного тижня в НБУ заплановані засідання, де оцінять повний вплив ситуації на економіку України. Водночас вторинні ефекти війни, зокрема зростання цін на добрива, також будуть «доволі значними».
Тим часом, масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України, за його словами, стримуватимуть економічне зростання та посилюватимуть відтік населення.
Хоча уряд очікує, що після завершення бойових дій міграційний баланс стане позитивним, тривалий конфлікт може ускладнити повернення частини з приблизно 6 мільйонів українців, які залишаються за кордоном.
«Чим довше це триває, тим вищий ризик того, що українці за кордоном асимілюються», — підсумував він.
Зазначається, що Пишний входить до складу української делегації, яка бере участь у весняних зустрічах МВФ та Світового банку. Мета — зберегти питання війни росії проти України, яка триває вже п’ятий рік, у центрі уваги, попри новий конфлікт на Близькому Сході.

Інфляція в Україні та світі на тлі війни в Ірані

Світові ціни на продовольство в березні зросли під впливом цін на енергоносії та збільшення транспортних витрат, пов’язаних з війною на Близькому Сході. Це друге поспіль зростання індексу цін на продовольчі товари, який відстежує ціни на зерно, цукор, м’ясо, молочні продукти та рослинну олію, після того, як у лютому він зріс вперше за п’ять місяців.
Інфляція в Україні на споживчому ринку в березні 2026 року прискорилась до 1,7% (проти 1% у попередньому місяці). У річному вираженні споживча інфляція склала 7,9%, повідомила Державна служба статистики.
За матеріалами:
УНІАН
НБУ Пишний
