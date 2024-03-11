День фінансів: прогноз курсу долара від S&P, податкові пільги для бізнесу, кількість IT-ФОПів в Україні — Finance.ua

День фінансів: прогноз курсу долара від S&P, податкові пільги для бізнесу, кількість IT-ФОПів в Україні
Понеділок, 11 березня. Про девальвацію гривні, зниження переказів в Україну та скорочення ІТ-ФОПів.
Прогноз курсу долара від S&P. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар. S&P зазначає, що війни з росією продовжують формувати макроекономічні перспективи України.
Крім того, S&P знизило рейтинг України до «CC». Прогноз нового рейтингу «негативний». За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, у цьому немає сенсації.
Девальвація гривні. За даними того ж Гетманцева, за 2 місяці з початку року гривня девальвувала на 2,3% за середньомісячним офіційним курсом до долара. А за час після переходу до керованої гнучкості - на 3,7% (до фіксованого курсу 36,57 грн/дол).
До речі, Нацбанк зменшив обсяги продажу валюти майже до річного мінімуму.
Відтік депозитів із банків. Член Ради Національного банку Василь Фурман заявив, що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації. За його словами, вже в лютому видно, що, навпаки, іде зростання депозитів у банках.
Оскільки депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів, Finance.ua підготував актуальну інформацію, яка допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у березні 2024 року:
Найбільш привабливі депозити березня 2024 року 🧐
Перекази в Україні та з-за кордону. За даними НБУ, усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд. Середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн. Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $255.
«Дія» як цифровий гаманець. Європарламент дав старт цифровому гаманцю. Україна долучиться до пілотного проєкту. Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні. Із цифровим гаманцем можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.
Також у «Дії» з’явилась нова послуга для чиновників. Подання декларації для публічних службовців стане простішим.
Податкові пільги для бізнесу. Уряд планує проаналізувати ефективність чинних податкових пільг, після цього частину з них можуть скасувати, щоб підвищити обсяг надходжень до держбюджету.
Кількість IT-ФОПів в Україні. Як свідчать результати дослідження DOU, станом на 24 лютого 2024 року в Україні було 275 279 активних ФОПів, зареєстрованих за кодами діяльності, пов’язаними з ІТ. За минулий рік зареєструвалося вдвічі менше нових ІТ-ФОПів. Також айтівці закривали свої ФОПи у п’ять разів частіше.
Водночас Гетманцев нагадав, що в 2023 році в Україні відкрилося понад 300 тисяч нових ФОПів, що на 7% перевищило показники довоєнного 2021 року. На його думку, збільшення кількості фізосіб-підприємців значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.
Індексація пенсій. У Мінсоцполітики надали офіційне роз’яснення, чому пенсії було проіндексовано всього на 8%, а не на зазначені раніше 13%. Там пояснили, що індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення: інфляції - 5,1%; зростання середньої заробітної плати за 2021−2023 роки — 10,81%. Отже, її розмір змінився і тепер становить 8%.
Переговори про відновлення пасажирських авіаперевезень. Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
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