День фінансів: прогноз курсу долара від S&P, податкові пільги для бізнесу, кількість IT-ФОПів в Україні — Finance.ua

День фінансів: прогноз курсу долара від S&P, податкові пільги для бізнесу, кількість IT-ФОПів в Україні Сьогодні 17:50

Понеділок, 11 березня. Про девальвацію гривні, зниження переказів в Україну та скорочення ІТ-ФОПів.

Прогноз курсу долара від S&P. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує , що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар. S&P зазначає, що війни з росією продовжують формувати макроекономічні перспективи України.

S&P знизило рейтинг України до «CC». Крім того,до «CC». Прогноз нового рейтингу «негативний». За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, у цьому немає сенсації.

Девальвація гривні. За За даними того ж Гетманцева, за 2 місяці з початку року гривня девальвувала на 2,3% за середньомісячним офіційним курсом до долара. А за час після переходу до керованої гнучкості - на 3,7% (до фіксованого курсу 36,57 грн/дол).

обсяги продажу валюти майже до річного мінімуму. До речі, Нацбанк зменшив майже до річного мінімуму.

Відтік депозитів із банків. Член Ради Національного банку Василь Фурман Член Ради Національного банку Василь Фурман заявив , що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації. За його словами, вже в лютому видно, що, навпаки, іде зростання депозитів у банках.

Оскільки депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів, Finance.ua підготував актуальну інформацію, яка допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у березні 2024 року:

Перекази в Україні та з-за кордону. За За даними НБУ, усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд. Середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн. Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $255.

«Дія» як цифровий гаманець. Європарламент дав старт цифровому гаманцю. Україна долучиться до пілотного проєкту. Після запуску пілоту в ЄС українці Європарламент дав старт цифровому гаманцю. Україна долучиться до пілотного проєкту. Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні. Із цифровим гаманцем можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

нова послуга для чиновників. Подання декларації для публічних службовців стане простішим. Також у «Дії» з’явилась . Подання декларації для публічних службовців стане простішим.

Податкові пільги для бізнесу. Уряд Уряд планує проаналізувати ефективність чинних податкових пільг, після цього частину з них можуть скасувати, щоб підвищити обсяг надходжень до держбюджету.

Кількість IT-ФОПів в Україні. Як Як свідчать результати дослідження DOU, станом на 24 лютого 2024 року в Україні було 275 279 активних ФОПів, зареєстрованих за кодами діяльності, пов’язаними з ІТ. За минулий рік зареєструвалося вдвічі менше нових ІТ-ФОПів. Також айтівці закривали свої ФОПи у п’ять разів частіше.

збільшення кількості фізосіб-підприємців значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію. Водночас Гетманцев нагадав , що в 2023 році в Україні відкрилося понад 300 тисяч нових ФОПів, що на 7% перевищило показники довоєнного 2021 року. На його думку,значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.

Індексація пенсій. У Мінсоцполітики У Мінсоцполітики надали офіційне роз’яснення , чому пенсії було проіндексовано всього на 8%, а не на зазначені раніше 13%. Там пояснили, що індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення: інфляції - 5,1%; зростання середньої заробітної плати за 2021−2023 роки — 10,81%. Отже, її розмір змінився і тепер становить 8%.

Переговори про відновлення пасажирських авіаперевезень. Україна Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

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