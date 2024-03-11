Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу — Finance.ua

Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу

Уряд проаналізує ефективність чинних податкових пільг, після цього частину з них можуть скасувати, щоб підвищити обсяг надходжень до держбюджету.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Він нагадав, що в процесі перегляду умов кредитної програми з МВФ у грудні минулого року влада України зобов’язалася до кінця липня поточного року провести оцінку ефективності податкових пільг, у тому числі їх «вартості» для бюджету.

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«Для нас важливо… розібратися, наскільки ті пільги, що залишилися, ефективні й справедливі нині, який дають загальний економічний ефект — чи навпаки не дають, а лише утворюють діри в бюджеті. І тоді разом з партнерами ми зможемо визначитися — що варто залишати, а що насправді шкодить економіці», — пояснив Гетманцев.

У якості прикладу він навів пільгу підприємствам Всеукраїнської організації інвалідів, які досі отримують відшкодування з ПДВ, сплачуючи цей податок за нульовою ставкою.

«Така пільга абсолютно невиправдана. Бо по-суті вивільнений ресурс іде не на підтримку осіб з інвалідністю, а на фінансування кількох сімей, які монополізували цю сферу в Україні», — наголосив голова Комітету.

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Водночас він визнав, що глобально скасування податкових пільг кардинально на надходження до бюджету не вплине. Крім того, більшість запроваджених після початку повномасштабного вторгнення пільг і преференцій вже скасовано.

«Практично все ми повернули до довоєнного рівня, окрім пільг, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу. І їх скасовувати зараз не можна», — зазначив Гетманцев.

Він додав, що також до завершення війни точно не скасовуватимуть пільги для суб'єктів господарювання, які працюють на прикордонних і прифронтових територіях.

Довідка Finance.ua:

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Укрінформ За матеріалами:

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