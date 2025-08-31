Як війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні — Finance.ua

Як війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні Сьогодні 13:16

Як війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні

Від початку великої війни у 2022 році й до середини 2024-го населення України зменшилося щонайменше на 10 мільйонів осіб. Якщо у 2022 році в країні (без урахування Криму) проживало понад 40 млн людей, то станом на середину 2024-го — близько 35,8 млн. З них 31,1 млн — на контрольованій Україною території.

Про це пише Frontliner.

Чому зменшується населення України

Повідомляється, основна причина — масова еміграція. Приблизно 5 млн українців виїхали за кордон. Найбільше — у Польщу, Німеччину, Чехію, Італію та Іспанію.

За даними видання, мільйони людей виїхали з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини.

Водночас навіть західні та центральні регіони, які прийняли внутрішніх переселенців, втратили значну частину населення через виїзд за межі країни.

Зазначається ще одна вагома причина скорочення населення — рекордна смертність (хоча точних даних про загиблих немає).

«Прифронтові райони спорожніли: залишилися переважно літні люди. Смертність зросла і через ослаблену медичну систему, а також стрес та загострення хвороб. У 2023 році зафіксовано близько 495 тис. смертей, тобто на третину більше, ніж у довоєнні роки, а на 100 народжень припадає 280 смертей», — йдеться у матеріалі.

На зменшення кількості населення вплинули низька народжуваність та старіння населення. Як пише видання, у 2023 році в Україні народилося лише 180 тис. дітей — рекордно низький показник за всю сучасну історію.

Сьогодні частка дітей до 18 років становить лише 15%, тоді як людей віком 60+ — уже 27%.

Довідка Finance.ua:

за даними Національного банку та Мінекономіки, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення. Сьогодні приблизно 1,7 мільйона українців, які раніше працювали в країні, перебувають за її межами;

за оцінками Інституту демографії, коефіцієнт народжуваності в Україні — 0,9 дитини на жінку, а норма для відновлення — 2,2. З огляду на ситуацію, тренди задаватимуть нинішні 35−44-річні, а кількість молоді зменшуватиметься.

