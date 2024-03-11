Скільки IT-ФОПів в Україні - дослідження DOU — Finance.ua
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Скільки IT-ФОПів в Україні - дослідження DOU

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Скільки IT-ФОПів в Україні - дослідження DOU
Скільки IT-ФОПів в Україні - дослідження DOU
Станом на 24 лютого 2024 року в Україні було 275 279 активних ФОПів, зареєстрованих за кодами діяльності, пов’язаними з ІТ. За минулий рік зареєструвалося вдвічі менше нових ІТ-ФОПів. Також айтівці закривали свої ФОПи у п’ять разів частіше.
Про це свідчать результати дослідження DOU.

Загальні кількість ІТ-ФОПів

За рік кількість активних ІТ-ФОПів зросла лише на 3580 осіб, або на 1,3%. Це найнижчий показник з 2016 року. Для порівняння: протягом 2022 року кількість ІТ-ФОПів збільшилась майже на 32 тисячі, або на 13%.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU
З 24 лютого 2023-го по 24 лютого 2024-го було зареєстровано 17 332 нових ФОПи у сфері ІТ, що майже вдвічі менше, ніж за попередній аналогічний період (тоді було 34 302 нові реєстрації).
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Кількість закритих за цей час ІТ-ФОПів, навпаки, різко зросла і становила 13 752 (у 2022-му свої ФОПи закрили лише 2509 ІТ-фахівців).
ФОПи, які працюють в ІТ-сфері, становлять близько 14% всіх українських ФОПів, за даними Opendatabot, у лютому 2024 року в Україні було 1 986 117 активних ФОПів. Водночас частка ІТ серед відкритих нових ФОПів за останній рік нижча — лише 5%.

Популярність ІТ-КВЕДів

Найчастіше ІТ-ФОПи як основний вид діяльності обирають код «62.01 Комп’ютерне програмування» — за ним зареєстровано майже 185 тисяч фахівців, або 67% активних ІТ-ФОПів. На другому місці залишається код «62.02 Консультування з питань інформатизації» — за ним зареєстровано 37 969 фахівців (14% всіх активних ІТ-ФОПів).
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На третьому місці, як і раніше, код «63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність».
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Розподіл ІТ-ФОПів за регіонами

Найбільше активних ІТ-ФОПів зареєстровано в Києві та Київській області (30%), Харківській (12%), Львівській (11%) та Дніпропетровській областях (8%).
Київ і Київська область також лідирують за кількістю нових реєстрацій — за рік тут з’явилося понад 4000 нових ФОПів. Крім Києва та області, найбільше нових ФОПів за останній рік було зареєстровано в Миколаївській (+1634 ФОПи), Львівській (+1447), Одеській (+1393) та Дніпропетровській (+1373) областях.
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Кількість активних ФОПів в Харківській області зменшилась майже на 1200 осіб, або на 3%, за останній рік передусім через велику кількість закритих ФОПів.
Ще в кількох областях, крім Харківської, за останній рік зменшилася кількість активних ФОПів. Переважно в регіонах, близьких до лінії бойових дій: у Донецькій (-652 ФОПи), Запорізькій (-563), Херсонській (-479) та Луганській (-340) областях.
На Львівщині кількість активних ІТ-ФОПів майже не змінилася за рік.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Частка жінок

Частка жінок серед активних ІТ-ФОПів за останній рік зросла на 1.2 п.п., до 29%. З 24 лютого 2023 року по 24 лютого 2024 року жінки зареєстрували 9147 нових ФОПів у сфері ІТ, а чоловіки — 8185 ФОПів.
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Львівська область продовжує утримувати лідерство за часткою жінок, зареєстрованих як ІТ-ФОПи (34%).
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU
Найпопулярнішим видом діяльності у жінок, які відкривають ФОП в ІТ-сфері, є «62.01 Комп’ютерне програмування» — за цим кодом зареєстровано 57% всіх активних ІТ-ФОПів, відкритих жінками.
20% жінок відкрили свій ФОП за напрямом «63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність».
На третьому місці код «62.02 Консультування з питань інформатизації».

Кількість закритих ФОПів

Лідерами за кількістю закритих ФОПів з 24 лютого 2023 року по 24 лютого 2024 року стала Харківська область (закрито 1903 ФОПи), далі — Київ (1620 ФОПів). Дещо менше у Львівській (1345 ФОПів) та Одеській (1249 ФОПів) областях.
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Активніше закривали ФОПи айтівці, які виїхали за кордон. Серед читачів каналу DOU минулого року закрили свій ФОП лише 9% тих, хто взяв участь в опитуванні, тоді як серед читачів каналу DOU Polska — 26%.
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За матеріалами:
Dou
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