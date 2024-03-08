Як змінювалася кількість жінок в українському ІТ за останнє десятиліття — Finance.ua

Як змінювалася кількість жінок в українському ІТ за останнє десятиліття Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Як змінювалася кількість жінок в українському ІТ за останнє десятиліття

Аналітики порталу DOU проаналізували , як змінювалася кількість і роль жінок в українському ІТ за останнє десятиліття.

Частка жінок в ІТ

Сьогодні жінки становлять близько чверті фахівців в українському ІТ: у грудні 2023 року серед респондентів їх було 24%.

Частка жінок в ІТ постійно зростає. У кінці 2011 року їх було лише 7%, а з 2012 по 2018 роки ця частка зростала на кілька відсоткових пунктів на рік.

У ковідні 2020−2021 роки жінок стало менше, проте зараз зростання відновилося. За час повномасштабного вторгнення частка жінок в українському ІТ зросла від 20% у грудні 2021 року до 24% в грудні 2023-го.

Інфографіка: DOU

На яких посадах найчастіше працюють

Жінок серед технічних фахівців теж стає більше. У кінці 2023 року вони становили 19% спеціалістів технічних напрямів — це найвищий показник з 2011 року.

Найчастіше жінки в українському ІТ працюють як QA-інженерки (28% всіх жінок) і розробниці (19%). Загалом 66% з них працюють за технічними напрямами, 34% — за нетехнічними. Це співвідношення стабільне і практично не змінилося з 2016 року (до того частка нетехнічних фахівчинь була нижчою).

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Серед досвідчених фахівців жінок менше, ніж в ІТ загалом — лише 12% технічних фахівців з досвідом роботи п’ять і більше років і лише 7% серед тих, хто працює за своєю спеціалізацією понад 10 років. Така різниця пояснюється тим, що жінки входили в ІТ-сферу пізніше за чоловіків (у 2011-му жінок було лише 7%, зараз — 24%).

Досвідчені ІТ-фахівчині найчастіше працюють QA (25% усіх жінок з досвідом від п’яти років), розробницями та HR/рекрутерками/спеціалістками з навчання та розвитку (по 18%).

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Більшість досвідчених технічних спеціалістів в українському IT — це чоловіки. Утім, за останні два роки кількість досвідчених фахівчинь технічних напрямів зросла (у 2021 році жінки становили лише 10% фахівців з досвідом від п’яти років, нині — 12%).

Інфографіка: DOU

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