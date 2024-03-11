Finance.ua шукає випускового редактора — Finance.ua
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Finance.ua шукає випускового редактора

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Finance.ua шукає випускового редактора
Finance.ua шукає випускового редактора
Друзі,
Ваш портал Finance.ua шукає випускового редактора! Обіцяємо пристойні гроші, гарний колектив та цікаву роботу!🤓
Що треба буде робити:🛠
  • відстежувати найважливіші події у сфері фінансів та бізнесу;
  • шукати класні теми та надійних позаштатних авторів;
  • вміти писати самостійно;
  • перевіряти та редагувати тексти;
  • розміщувати матеріали за допомогою адмінпанелі;
  • відвідувати тематичні заходи (за потреби);
  • контролювати наявність та готовності усіх необхідних текстів для своєчасної публікації.
Шукаємо людину, яка знає журналістські та редакторські стандарти, розуміє цінності фінансового видання. Перевагою також буде, якщо ви знаходитеся в Києві.🏃‍♂️З нами ви отримаєте:🤩
  • конкурентну оплату праці;
  • цікаві проєкти;
  • дружний колектив професіоналів, який завжди прийде на допомогу;
  • віддалений формат роботи / гібридний / в офісі м. Київ — на вибір. Офіс open space поруч з метро Палац України;
  • оплачувану відпустку та лікарняні;
  • корпоративну програму бенефітів: доступ до медичного страхування, навчання, чи інших категорій на вибір;
  • відкритість до нових ідей та персональний вплив на розвиток продуктів/процесів;
  • робочу техніку.
Резюме просимо надсилати за адресою: hr@treeum.net.👈
В темі листа вказуйте: На вакансію випускового редактора для Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
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