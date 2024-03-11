Finance.ua шукає випускового редактора — Finance.ua

Finance.ua шукає випускового редактора Сьогодні 16:35

Finance.ua шукає випускового редактора

Друзі,

Ваш портал Finance.ua шукає випускового редактора! Обіцяємо пристойні гроші, гарний колектив та цікаву роботу!🤓

Що треба буде робити:🛠

відстежувати найважливіші події у сфері фінансів та бізнесу;

шукати класні теми та надійних позаштатних авторів;

вміти писати самостійно;

перевіряти та редагувати тексти;

розміщувати матеріали за допомогою адмінпанелі;

відвідувати тематичні заходи (за потреби);

контролювати наявність та готовності усіх необхідних текстів для своєчасної публікації.

Шукаємо людину, яка знає журналістські та редакторські стандарти, розуміє цінності фінансового видання. Перевагою також буде, якщо ви знаходитеся в Києві.🏃‍♂️З нами ви отримаєте:🤩

конкурентну оплату праці;

цікаві проєкти;

дружний колектив професіоналів, який завжди прийде на допомогу;

віддалений формат роботи / гібридний / в офісі м. Київ — на вибір. Офіс open space поруч з метро Палац України;

оплачувану відпустку та лікарняні;

корпоративну програму бенефітів: доступ до медичного страхування, навчання, чи інших категорій на вибір;

відкритість до нових ідей та персональний вплив на розвиток продуктів/процесів;

робочу техніку.

Резюме просимо надсилати за адресою: hr@treeum.net .👈

В темі листа вказуйте: На вакансію випускового редактора для Finance.ua

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