Finance.ua шукає випускового редактора — Finance.ua

Finance.ua шукає випускового редактора
Друзі,
Ваш портал Finance.ua шукає випускового редактора! Обіцяємо пристойні гроші, гарний колектив та цікаву роботу!🤓
Що треба буде робити:🛠
- відстежувати найважливіші події у сфері фінансів та бізнесу;
- шукати класні теми та надійних позаштатних авторів;
- вміти писати самостійно;
- перевіряти та редагувати тексти;
- розміщувати матеріали за допомогою адмінпанелі;
- відвідувати тематичні заходи (за потреби);
- контролювати наявність та готовності усіх необхідних текстів для своєчасної публікації.
Шукаємо людину, яка знає журналістські та редакторські стандарти, розуміє цінності фінансового видання. Перевагою також буде, якщо ви знаходитеся в Києві.🏃♂️З нами ви отримаєте:🤩
- конкурентну оплату праці;
- цікаві проєкти;
- дружний колектив професіоналів, який завжди прийде на допомогу;
- віддалений формат роботи / гібридний / в офісі м. Київ — на вибір. Офіс open space поруч з метро Палац України;
- оплачувану відпустку та лікарняні;
- корпоративну програму бенефітів: доступ до медичного страхування, навчання, чи інших категорій на вибір;
- відкритість до нових ідей та персональний вплив на розвиток продуктів/процесів;
- робочу техніку.
Резюме просимо надсилати за адресою: hr@treeum.net.👈
В темі листа вказуйте: На вакансію випускового редактора для Finance.ua.
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