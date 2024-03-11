S&P знизило рейтинг України до «CC» в очікуванні дефолту — Finance.ua
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S&P знизило рейтинг України до «CC» в очікуванні дефолту

Фондовий ринок
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S&P знизило рейтинг України до «CC» в очікуванні дефолту
S&P знизило рейтинг України до «CC» в очікуванні дефолту
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC». Прогноз нового рейтингу «негативний».
«Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов’язаннями», — заявили в агентстві.
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S&P підтвердило короткострокові рейтинги України в іноземній валюті «С», у національній валюті «ССС+/С» і за національною шкалою «uaBB». Прогноз за рейтингом в інвалюті - «негативний», а за рейтингом у нацвалюті - «стабільний».
Агентство може знизити рейтинг до «SD» (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.
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За відсутності реструктуризації уряду загрожують виплати з обслуговування боргу за єврооблігаціями в розмірі $4,5 млрд у 2024 році і приблизно $3 млрд у середньому щорічно у 2025−2027 роках.
Група кредиторів України вже продовжила відтермінування платежів за офіційним двостороннім боргом до закінчення програми МВФ 2027 року, однак їхня участь у додатковій реструктуризації боргу можлива за умови згоди приватних зовнішніх кредиторів на не менш сприятливу реструктуризацію боргу.
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З цією метою уряд планує домогтися полегшення тягаря за єврооблігаціями до закінчення терміну дії наявного мораторію на виплати за ними в серпні 2024 року.
На думку S&P, реструктуризація гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку і українським банкам, половина з яких перебуває в державній власності. «Державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу», — заявили в агентстві.
Агентство очікує, що Україні вдасться залучити $38 млрд цього року після $43 млрд торік на фінансування бюджету. S&P очікує, що державний борг збільшиться до кінця 2024 року до 95% ВВП з 85,4% ВВП торік і 49% ВВП до війни, після чого стабілізується.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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