Немає сенсації: Гетманцев про зниження кредитного рейтингу України — Finance.ua
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Немає сенсації: Гетманцев про зниження кредитного рейтингу України

Фондовий ринок
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Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC». Прогноз при цьому був негативний.
За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, у цьому немає сенсації.
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Він зазначає, що Міністерство фінансів України готується до продовження реструктуризації комерційного зовнішнього держборгу (перед власниками єврооблігацій, ВВП-варрантів). Переговори з цього приводу мають бути завершені до серпня 2024 року.
Гетманцев додає, що за критеріями рейтингових агентств операції відстрочення виплат підпадають під угоди щодо обміну проблемного боргу, тому до них застосовується визначення дефолту.
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Відповідно напередодні переговорів рейтингові агентства почнуть знижувати суверенний кредитний рейтинг України та наші рейтинги в іноземній валюті до останнього переддефолтного рівня. S&P зробив це першим.
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