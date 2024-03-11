10 українських компаній — лідерів за виторгом у 2023 році Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

10 українських компаній — лідерів за виторгом у 2023 році

Державна служба статистики оприлюднила фінансову звітність українських компаній за 2023 рік.

Компанія YouControl зібрала топ компаній за фінансовими показниками минулого року. У трійці лідерів — «АТБ», D. Trading та «Енергоатом».

Подали звітність усього 360,8 тисячі компаній. Серед лідерів 7 підприємств належать державі.

10 лідерів за виторгом:

Українська мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн). Енергетична компанія D. TRADING (165,7 млрд грн). Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (153,8 млрд грн). Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (138,6 млрд грн). Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (119,8 млрд грн). Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (95,2 млрд грн). Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (93,9 млрд грн). Акціонерне товариство «Українська залізниця» (92,6 млрд грн). Українська мережа супермаркетів «Сільпо-фуд» (84,7 млрд грн). Національна енергетична компанія «Укренерго» (82,9 млрд грн).

Нагадаємо, за даними Опендатабот, податкова, Мінекономіки та МОЗ очолили антирейтинг якості відкритих даних.

Менш ніж наполовину відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам. Наразі Індекс якості відкритих даних складає 42,37%. До порівняння, у другій половині 2023 року показник Індексу складав 37,11%.

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