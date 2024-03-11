10 українських компаній — лідерів за виторгом у 2023 році
Державна служба статистики оприлюднила фінансову звітність українських компаній за 2023 рік.
Компанія YouControl зібрала топ компаній за фінансовими показниками минулого року. У трійці лідерів — «АТБ», D. Trading та «Енергоатом».
Подали звітність усього 360,8 тисячі компаній. Серед лідерів 7 підприємств належать державі.
10 лідерів за виторгом:
- Українська мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн).
- Енергетична компанія D. TRADING (165,7 млрд грн).
- Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (153,8 млрд грн).
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (138,6 млрд грн).
- Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (119,8 млрд грн).
- Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (95,2 млрд грн).
- Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (93,9 млрд грн).
- Акціонерне товариство «Українська залізниця» (92,6 млрд грн).
- Українська мережа супермаркетів «Сільпо-фуд» (84,7 млрд грн).
- Національна енергетична компанія «Укренерго» (82,9 млрд грн).
Нагадаємо, за даними Опендатабот, податкова, Мінекономіки та МОЗ очолили антирейтинг якості відкритих даних.
Менш ніж наполовину відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам. Наразі Індекс якості відкритих даних складає 42,37%. До порівняння, у другій половині 2023 року показник Індексу складав 37,11%.
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