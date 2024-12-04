День фінансів: податки для ФОПів, ліквідація КРАІЛ, доставка паспортів за кордон — Finance.ua

День фінансів: податки для ФОПів, ліквідація КРАІЛ, доставка паспортів за кордон Сьогодні 17:45

У середу, 4 грудня, Верховна Рада ухвалила низку важливих законопроєктів:

законопроєкт № 9256-д спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом;

законопроєкт № 11 028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно;



законопроєкти № 10 319 та № 11 443, спрямовані на боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях. Це необхідно для членства України в Організації економічного співробітництва та розвитку;



законопроєкт № 9319, згідно з яким підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року;

законопроєкт № 11 090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби;



законопроєкт № 12 076 пропонує автоматично ставити на військовий облік громадян по досягненні 17-річного віку.



Також Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу. Він має на меті підвищити справедливість та достатність розмірів пенсій у солідарній пенсійній системі.

Про інші події середи:

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