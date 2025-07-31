Депутати пропонують осучаснити правила звільнення працівників — Finance.ua

Депутати пропонують осучаснити правила звільнення працівників Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Депутати пропонують осучаснити правила звільнення працівників

В Україні народні депутати мають намір удосконалити трудове законодавство. Йдеться про ініціативу, покликану посилити захист прав працівників у разі загрози звільнення. Відповідні зміни прописані у законопроєкті № 13380 , зареєстрованому у Верховній Раді.

Про це пишуть Новини.Live.

Йдеться про проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання питання додаткового захисту працівників у разі їх вивільнення». Згідно з ним, працівники отримають додаткові гарантії у разі загрози звільнення з посади.

Відповідний законопроєкт вже передали на опрацювання в Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Документ пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю України (КЗпП), доповнивши ст. 49−2 новими нормами.

Чинне законодавство містить деякі механізми захисту працівників у разі загрози звільнення. Зокрема, роботодавці зобов’язані:

попереджати не пізніше ніж за два місяці до моменту звільнення;

врахувати переважне право залишення на посаді;

пропонувати інші наявні посади.

Проте, як зазначають автори ініціативи, роботодавці не завжди виконують відповідні положення у повному обсязі.

У зв’язку з цим пропонують встановити обов’язок на регулярній основі — з дати попередження до дати звільнення — інформувати працівників про всі наявні вакансії, що відповідатимуть кваліфікації.

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При цьому така вимога має бути застосована навіть у ситуаціях, коли працівник сам подав заяву про скорочення терміну попередження.

Також пропонують надати роботодавцям право на звільнення у разі систематичного невиконання працівниками без поважних причин обов’язків, покладених на них нормами трудового розпорядку, якщо до цього неодноразово застосовувались дисциплінарні стягнення.

У разі ухваленні закону, він набере чинності з наступного дня після офіційного опублікування на урядових ресурсах.

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Звільнення працівників за ініціативою роботодавця регулюється Кодексом законів про працю та може відбуватися з різних причин, пов’язаних як з об’єктивними обставинами, так і з вини співробітників. Зокрема, серед об’єктивних підстав:

зміни в організації виробництва та праці у разі ліквідації, реорганізації, банкрутства, перепрофілювання, скорочення чисельності або штату працівників на підприємстві;

непроходження атестації у разі, якщо працівник не зміг підтвердити свою кваліфікацію.

Роботодавці зобов’язані видавати накази про звільнення:

у разі скорочення штату, працівники мають бути письмово повідомлені про звільнення не пізніше ніж за два місяці;

працівникам має бути виплачена зарплата за фактично відпрацьований період часу, а також компенсація за невикористаний час відпустки;

у деяких випадках, передбачених законом, має бути виплачена вихідна допомога.

У період воєнного стану звільнення працівників може мати певні особливості. Так, роботодавці можуть звільняти працівників під час тимчасової непрацездатності чи відпустки, однак не в разі відпустки через вагітність та пологи.

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