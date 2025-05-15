Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику — пояснення Держпраці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику — пояснення Держпраці

Казна та Політика
23
Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику — пояснення Держпраці
Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику — пояснення Держпраці
Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику. Про це пише Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби.
Читайте також
Коли працівник звільняється, всі суми, що належать йому від підприємства, установи, організації, виплачуються саме в день звільнення.
Цю вимогу статті 116 Кодексу законів про працю України, нагадали посадовці Держпраці.
Читайте також
Вони звернули увагу й на іншу норму згаданої статті: про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, з зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору й відповідно до законодавства, зокрема, при звільненні) роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати.
Місце для вашої реклами
Раніше Державна служба з питань праці пояснила, чи можна вимагати від працівника взяти відпустку за власний рахунок.
Право на відпустки мають працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузі, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Законом України «Про відпустки» передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпусток, що надаються працівникам в силу суб’єктивного права, що належить їм за законом, тобто в обов’язковому порядку, і відпусток, що надаються за погодженням сторін (роботодавця і працівника).
Також у Держпраці пояснили, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems