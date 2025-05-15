Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику — пояснення Держпраці Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику — пояснення Держпраці

Що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику. Про це пише Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби.

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Коли працівник звільняється, всі суми, що належать йому від підприємства, установи, організації, виплачуються саме в день звільнення.

Цю вимогу статті 116 Кодексу законів про працю України, нагадали посадовці Держпраці.

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Вони звернули увагу й на іншу норму згаданої статті: про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, з зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору й відповідно до законодавства, зокрема, при звільненні) роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати.

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Право на відпустки мають працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузі, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Законом України «Про відпустки» передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпусток, що надаються працівникам в силу суб’єктивного права, що належить їм за законом, тобто в обов’язковому порядку, і відпусток, що надаються за погодженням сторін (роботодавця і працівника).

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